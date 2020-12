Les joueurs de Manchester United sont de bonne humeur depuis leur victoire écrasante contre Leeds United, mais doivent être prudents lorsqu’ils accueillent mardi une équipe de «qualité» de Wolverhampton Wanderers, selon le manager Ole Gunnar Solskjaer.

United a produit sa meilleure performance de la saison de Premier League en battant Leeds 6-2 la semaine dernière, Scott McTominay et Bruno Fernandes marquant deux buts chacun.

Mais Solskjaer a déclaré que United, qui a depuis battu Everton en Coupe de la Ligue et fait match nul à Leicester City en championnat, doit éviter d’être trop ouvert contre les Wolves.

«Lorsque le dernier match que vous avez joué à Old Trafford vous a donné six buts, je suis sûr que les garçons l’attendront avec impatience», a déclaré Solskjaer. «Cela nous a donné confiance, cette performance.

«Nous avons eu tellement de matchs serrés contre eux (les Wolves) et nous nous améliorons définitivement, nous nous améliorions de plus en plus pour trouver des solutions différentes dans différents matchs.

«Mais nous savons que Wolverhampton a aussi de la qualité (et) qu’ils nous poseront des problèmes si nous sommes trop ouverts. Nous devons donc élaborer un plan. »

Solskjaer a salué la nouvelle recrue Edinson Cavani, qui a marqué trois buts et deux passes décisives en huit matches de championnat cette saison, affirmant qu’il ne doutait pas que l’attaquant uruguayen de 33 ans pourrait supporter la pression de porter le maillot emblématique n ° 7 du club.

Cavani, qui a vécu sept années prolifiques avec le champion de France Paris St Germain avant de rejoindre United, porte le numéro porté par les grands d’Old Trafford George Best, Eric Cantona, David Beckham et Cristiano Ronaldo.

«C’était la première chose qu’il m’a demandé quand je lui ai parlé s’il pouvait porter le numéro 7 et… lors de la conversation que j’ai eue avec lui et quand je l’ai regardé avant, je ne doutais pas qu’il puisse gérer ce numéro 7 chemise », a déclaré Solskjaer.

«Il est tellement méticuleux, professionnel, ses habitudes – tout montre pourquoi il a eu la carrière qu’il a eue (et) à l’âge, il est toujours l’un des joueurs les plus en forme que nous ayons.