Confident India Eye South Africa Scalp to Finish Pool Toppers

Une place en demi-finale déjà assurée, l’Inde chercherait à poursuivre sur sa lancée et à décrocher un triplé de victoires lorsqu’elle affrontera l’Afrique du Sud, moins bien classée, lors de la Coupe des nations féminine de hockey de la FIH mercredi.

Le numéro huit mondial, l’Inde, est jusqu’à présent invaincu dans la poule B avec des victoires contre le Chili (3-1) et l’ennemi juré des Jeux asiatiques, le Japon (2-1) et une victoire contre l’Afrique du Sud, 20e au classement, leur permettrait de dominer la poule, ce qui signifie qu’ils ont gagné. Je n’ai pas rencontré l’Espagne (7e au classement) en demi-finale.

Outre l’Inde, l’Espagne a également obtenu une place en demi-finale dans la poule A avec deux victoires en autant de matchs.

Alors que l’Irlande, l’Italie et la Corée ont toutes des chances de s’emparer de la deuxième place en demi-finale de la poule A, le Chili et le Japon disputeront un match où le vainqueur remportera tout dans la poule B mercredi.

Le tournoi à huit équipes est important pour l’Inde car il introduit un système de promotion-relégation, où les championnes seront promues dans la Pro League féminine de hockey FIH 2023-24, un événement clé avant les Jeux asiatiques de l’année prochaine et les Jeux olympiques de Paris 2024. .

Les femmes indiennes ont terminé une troisième place honorable lors de leur première campagne en Pro League plus tôt cette année.

La bonne chose à propos de la campagne de l’Inde ici jusqu’à présent est qu’elle a eu cinq buteurs différents – Sangita Kumari, Sonika, Navneet Kaur, Salima Tete, Beauty Dungdung (premier but international) – dans les deux matches.

Le milieu de terrain indien et la ligne d’attaque ont été impressionnants dans les deux matches.

Les goûts de Salima Tete, Monika, Neha Goyal, Sonika et Navjot Kaur ont tenu le milieu de terrain ensemble. Ils ont joué avec une bonne structure et ont fait tourner le ballon avec précision pour trouver les lacunes et créer des occasions.

La ligne avant a également brillé avec Vandana Katariya, Lalremsiami, Navneet Kaur, Sangita Kumari et Beauty Dungdung, tous à la hauteur de leurs attentes.

La défense sous la surveillance de Gurjit Kaur et du vice-capitaine Deep Grace Ekka a parfois glissé, mais la skipper Savita Punia a été un rocher sous le poteau de but.

Mais la conversion des corners reste un gros souci pour l’entraîneur en chef de l’Inde, Janneke Schopman.

L’Inde a obtenu jusqu’à neuf corners de penalty contre le Japon lundi, mais le dragflicker Gurjit a fait un triste chiffre car l’équipe n’a pas réussi à convertir une seule chance.

Et mercredi prochain, les Indiens chercheraient à résoudre leurs zones grises avant la fin commerciale du tournoi.

Les demi-finales se joueront vendredi et la finale aura lieu samedi.

