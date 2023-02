Confiant, positif et apprenant de mes erreurs, déclare PV Sindhu

PV Sindhu a hâte de revenir à l’attaque après le début oublieux de la saison 2023 alors que la fracture de fatigue au pied gauche qui l’a tenue à l’écart du circuit pendant cinq mois a complètement guéri.

Sindhu a été mise à l’écart après avoir remporté la médaille d’or en simple féminin aux Jeux du Commonwealth en août dernier. Elle a fait son retour lors du premier événement de l’année – l’Open de Malaisie, où elle a perdu au premier tour face à sa rivale traditionnelle Carolina Marin d’Espagne. Puis, une autre sortie au premier tour a suivi une semaine plus tard à l’Open d’Inde.

« Je vais tout à fait bien maintenant. Physiquement et mentalement, je vais très bien. Des blessures surviennent, mais il est important de garder votre corps en bonne santé et de revenir plus fort à chaque fois. Je suis confiant, positif et j’apprends de mes erreurs.

“Mes parents étaient aussi des sportifs. Le soutien et la motivation qu’ils m’apportent me permettent de continuer dans les moments difficiles”, a déclaré Sindhu à la BWF.

La joueuse de 27 ans, qui a connu une saison 2022 réussie avec trois titres – Syed Modi India International, Swiss Open et Singapore Open – espère que sa campagne cette saison sera meilleure qu’avant.

« J’espère que ce sera le cas. Vous devez également être à 100%, mais je suis complètement rétabli maintenant. Il faut du temps pour entrer dans ce rythme et jouer des matchs de tournoi. Je suis sur la bonne voie”, a-t-elle déclaré.

Avec Lakshya Sen et Prannoy HS, Sindhu sera le fer de lance du défi de l’Inde lors des championnats asiatiques de badminton par équipes mixtes, à partir du 14 février à Dubaï.

L’Inde n’a pas pu dépasser la phase de groupes lors de la dernière édition du championnat, qui s’est tenue en 2019. L’équipe a été tirée au sort dans le groupe B avec les hôtes des Émirats arabes unis, de la Malaisie et du Kazakhstan.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)