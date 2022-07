Confiant de réussir avec le FC Goa : Iker Guarrotxena

“Hungry” pourrait bien être la meilleure façon de décrire l’attitude d’Iker Guarrotxena à l’approche de la nouvelle saison. Avec 14 buts et trois passes décisives, le joueur de 29 ans a aidé son ancien club UD Logrones à obtenir une place dans les barrages de promotion de la Primera Division RFEF (troisième niveau espagnol). Et maintenant, il est confiant d’aider les Gaurs à rebondir également.

Dans ce qui a été l’une des campagnes les plus décevantes du FC Goa, le club a terminé neuvième de la Super League indienne (ISL) la saison dernière. Depuis lors, l’équipe a connu plusieurs changements, dont l’arrivée d’Iker Guarrotxena.

« Nous avons une belle équipe. Nous travaillerons tous ensemble pour gagner des trophées, et je suis sûr que ce sera une saison merveilleuse », a-t-il déclaré lors d’une interaction en ligne avec des journalistes vendredi.

L’Espagnol est un homme avec un plan. Il est pleinement conscient de ce qu’il veut accomplir et de ce dont il est capable. L’Espagnol a fait pas mal de recherches avant de signer avec le FC Goa, comme il l’a lui-même révélé.

“J’avais parlé à quelques joueurs qui ont joué pour le FC Goa et dans l’ISL auparavant. Ils ont tous parlé de la croissance de la ligue. Tout ce que j’ai entendu sur le club était positif. J’ai remarqué qu’ils ont toujours bien performé au fil des ans », a-t-il ajouté.

« Entre toutes les offres que j’ai eues, le FC Goa m’a donné la meilleure chance de gagner des titres et c’est ma plus grande ambition. Par conséquent, me voici maintenant.

Parler à Carlos Pena était important

Au cours de l’interaction, Iker Guarrotxena a expliqué comment l’entraîneur-chef du FC Goa l’avait inspiré à rejoindre le club.

“Parler à Carlos Pena a été une partie importante de ma prise de décision. Habituellement, ce sont les hauts responsables du club qui interagissent avec un joueur, mais lorsque l’entraîneur s’implique directement, cela devient différent et plus facile », a-t-il déclaré.

“Pena m’a parlé du club, de la vie à Goa, du style de jeu de l’équipe, de sa propre philosophie d’entraînement et plus encore. Il a précisé que nous travaillerons dur sur le ballon, ce que j’aime aussi. Je dois lui dire un grand merci pour sa confiance en moi.

Alors, que peuvent attendre les fans de Guarrotxena, le joueur ?

“D’abord et avant tout, je serai un joueur d’équipe. Je fais partie d’une bonne équipe. “En tant qu’équipe, nous devons réaliser de grandes choses ensemble, les objectifs individuels viennent plus tard”, a fait remarquer l’ailier-attaquant.

“Je suis principalement ici pour aider l’équipe – mais si vous voulez que je parle de mes capacités, ce serait jouer avec le ballon, créer des opportunités de but et finir. Je sens que je peux être dangereux dans le dernier tiers de nos adversaires.

« Et maintenant, je travaille dur à l’entraînement en gardant à l’esprit les objectifs du club. Je dois être la meilleure version de moi-même pour le FC Goa une fois là-bas, c’est non négociable.

