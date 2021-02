Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Pousser à rouvrir les écoles alors que les cas de coronavirus chutent

Boris Johnson a ordonné aux ministres d’intensifier les préparatifs pour la réouverture des écoles après avoir appris que la Grande-Bretagne avait maintenant dépassé le pic de la vague actuelle de coronavirus. Le Premier ministre a clairement indiqué que le gouvernement devait se concentrer immédiatement sur l’éducation. Il devrait annoncer de nouvelles mesures pour aider les enfants à rattraper leur retard après près d’un an de perturbations. Le télégraphe Comprend que le professeur Chris Whitty, le médecin-chef, a déclaré à M. Johnson que le pic d’infections avait été dépassé la semaine dernière alors que les nouveaux cas dans chaque région d’Angleterre étaient maintenant tombés aux niveaux d’avant le Nouvel An. Consultez les numéros de cas dans votre région. Son optimisme repose sur le succès du programme de vaccination. Rédacteur politique Gordon Rayner rapporte qu’à partir de la semaine prochaine, les plus de 65 ans seront invités à prendre rendez-vous pour les vaccinations – le signe le plus clair à ce jour que le gouvernement espère dépasser son objectif d’offrir des jabs à tous les plus de 70 ans d’ici le 15 février. Vérifiez les progrès de la vaccination par code postal en utilisant notre outil de recherche.

Pendant ce temps, un blitz de test porte-à-porte de 80 000 personnes en Angleterre qui vise à trouver «chaque cas» de la variante de Covid en Afrique du Sud commence aujourd’hui. Des unités mobiles et des kits de test à domicile seront déployés dans huit quartiers où la souche mutante a été découverte. Bien que la propagation dans la communauté suscite des inquiétudes, les responsables sont convaincus que les vaccins actuels fonctionnent contre toutes les variantes. Lisez tout ce que nous savons sur la souche sud-africaine. Pour un rire de verrouillage, essayez aujourd’hui Mat dessin animé.

Von der Leyen tente de blâmer le député pour les vaccins

Ursula von der Leyen a imputé la responsabilité du fiasco des vaccins qui a conduit Bruxelles à menacer une frontière dure sur l’île d’Irlande sur son délégué commercial Valdis Dombrovskis. Correspondant à Bruxelles James Crisp dit que le président de la Commission européenne a tenté de se soustraire à ses responsabilités au milieu de la colère croissante des capitales de l’Union européenne contre ses tactiques de « faire cavalier seul » sur les exportations lors de la bataille de la semaine dernière avec AstraZeneca. Cela survient alors que l’Allemande Angela Merkel est confrontée à un dilemme sur l’achat de vaccins au milieu des appels pour qu’elle obtienne plus de coups « peu importe le coût ».

Signes que vous souffrez d’épuisement professionnel à domicile

Lors du premier verrouillage, le passage au travail à domicile a été bien accueilli par beaucoup. Mais c’était alors. Pour une part non négligeable de la main-d’œuvre, cela fait maintenant 10 mois que nous nous sommes rendus régulièrement au bureau. Mais le terme fourre-tout «travailler à domicile» englobe un éventail d’expériences. Certains estiment que la prétendue révolution a perdu son attrait limité et les pousse à l’épuisement professionnel. Rosa Silverman examine les symptômes et les solutions.

Nom de l’érudit « sale » | En regardant The Dig, le nouveau drame de Netflix sur les découvertes à Sutton Hoo, les téléspectateurs peuvent avoir peu de doute quant au méchant du conte. Charles Phillips est un universitaire de Cambridge qui réquisitionne le site au nom du British Museum et vole la gloire d’un homme local. Mais la représentation est injuste, selon les experts.

Partout dans le monde: menace américaine contre le coup d’État au Myanmar

Joe Biden a menacé d’imposer de nouvelles sanctions au Myanmar après qu’un coup d’État militaire ait de nouveau placé Aung San Suu Kyi, la dirigeante élue du pays, en résidence surveillée. Le président américain a déclaré que ces développements « constituaient une attaque directe contre la transition du pays vers la démocratie ». Les gouvernements occidentaux ont exigé la libération de Mme Suu Kyi. Voir plus de photos du monde.