Confessions d’une hôtesse de l’air des années 1980

(CNN) — « J’ai atteint l’âge adulte lorsque l’ère du jet est arrivée à l’âge adulte », déclare Ann Hood, une romancière américaine et auteur à succès du New York Times, dont le dernier livre « Fly Girl » est un mémoire de ses années aventureuses en tant qu’hôtesse de l’air TWA, à la fin de l’âge d’or du transport aérien.

Enfant, grandissant en Virginie, elle a été témoin du premier vol du Boeing 707 – qui a inauguré l’ère des voyages en avion de ligne – et a assisté à la construction de l’aéroport de Dulles.

À l’âge de 11 ans, après être retournée dans son Rhode Island natal avec sa famille, elle a lu un livre de 1964 intitulé « Comment devenir hôtesse de l’air », et sa décision était prise.

« Bien que c’était sexiste en diable, ça m’a attiré parce que ça parlait d’avoir un travail qui vous permettait de voir le monde et j’ai pensé, eh bien, ça pourrait marcher. »

Lorsqu’elle est diplômée de l’université, en 1978, Hood a commencé à envoyer des candidatures aux compagnies aériennes. « Je pense que 1978 a été une année vraiment intéressante, parce que beaucoup de femmes avec qui j’étais à l’université avaient un pied dans les vieilles idées et les stéréotypes, et l’autre pied dans le futur. C’était une période plutôt déroutante pour les jeunes femmes. »

« Hôtesse de l’air » était un nouveau terme, une mise à niveau non sexiste des « hôtesses » et des « hôtesses de l’air », et la déréglementation de l’industrie du transport aérien était imminente, prête à faire bouger les choses.

Mais pour la plupart, voler était toujours glamour et sophistiqué et les hôtesses de l’air étaient toujours « des ornements beaux et sexy », comme le dit Hood, même si elles se battaient déjà pour les droits des femmes et contre la discrimination.

Le stéréotype des hôtesses de l’air en minijupes flirtant avec les passagers masculins perdure encore, popularisé par des livres comme « Café, thé ou moi? Les mémoires sans inhibition de deux hôtesses de l’air » – publié comme factuel en 1967, mais révélé plus tard avoir été écrit par Donald Bain, un responsable des relations publiques d’American Airlines.

Limites de poids

Certaines des pires conditions pour être embauché en tant qu’hôtesse de l’air – telles que les restrictions d’âge et la perte de l’emploi en cas de mariage ou d’accouchement – ​​avaient déjà été levées, mais d’autres subsistaient.

Le plus choquant, peut-être, était le fait que les femmes devaient maintenir le poids qu’elles avaient au moment de l’embauche.

« Toutes les compagnies aériennes ont envoyé un tableau avec votre candidature, vous avez regardé votre taille et votre poids maximum et si vous ne tombiez pas dans ces limites, elles ne vous interrogeraient même pas », explique Hood. « Mais une fois que vous avez été embauché, du moins chez TWA, vous ne pouviez pas atteindre ce poids maximum. Vous deviez rester à votre poids d’embauche, qui dans mon cas était d’environ 15 livres de moins que ma limite maximale.

« Mon colocataire s’est fait virer pour ça. La chose vraiment terrible à ce sujet, à part ce que cela a fait aux femmes, c’est que cette restriction n’a été supprimée que dans les années 1990. »

Hood était l’un des 560 agents de bord, sur 14 000 candidats, embauchés en 1978 par TWA, alors grand transporteur, racheté par American Airlines en 2001.

Le travail a commencé par quelques jours de formation intense à Kansas City, où les agents de bord cadets apprenaient tout, des noms de pièces d’avion aux procédures médicales d’urgence, ainsi que les protocoles de sécurité de sept aéronefs différents. La liste comprenait la reine des cieux, le Boeing 747.

« C’était un peu terrifiant, parce que c’était si grand – et les escaliers, les escaliers en colimaçon qui menaient à la première classe qu’il fallait monter et descendre pas rarement », explique Hood. « Je n’arrêtais pas de penser : ne trébuche pas. Finalement, je m’y suis habitué. »

Sculpter chateaubriand

L’avion préféré de Hood était un Lockheed L-1-11 TriStar. Christopher Deahr/Moment Editorial/Flickr Vision/Getty Images

Elle dit que son avion préféré pour travailler était le Lockheed L-1011 TriStar. « Au niveau national, seuls Eastern Airlines et TWA l’ont piloté. C’était un avion gros-porteur très accessible et fonctionnel avec une belle configuration de deux sièges de chaque côté, puis de quatre sièges au milieu, afin que tout le monde puisse sortir facilement. Personne n’était mécontent de cela avion. »

Voler était encore glamour à l’époque, dit-elle.

« Les gens s’habillaient pour voler et se souvenaient bien de la nourriture. C’est vraiment différent d’aujourd’hui. Je ne peux que le comparer à être dans un bel hôtel, ou peut-être sur un bateau de croisière. Rien n’était en plastique et l’entraîneur était super sympa. » dit Hood, qui se souvient d’avoir revêtu son uniforme conçu par Ralph Lauren et d’avoir découpé du chateaubriand cuit au goût des passagers de première classe, qui avaient également le choix entre du caviar russe et de la bisque de homard pour accompagner leur Dom Pérignon.

Tout n’était pas rose. Fumer à bord était répandu et pour les agents de bord, c’était un cauchemar.

« Si vous faisiez un voyage de cinq jours, ce qui n’était pas rare, vous deviez emporter un uniforme complet séparé parce que vous sentiriez tellement la fumée », explique Hood. « Garçon, j’étais content quand ça s’est arrêté. Les premiers rangs de chaque section étaient réputés non-fumeurs, mais tout l’avion était rempli de fumée parce qu’on ne pouvait pas l’empêcher de reculer, c’était ridicule. »

Et le Mile High Club ? « Il n’était pas rare sur les vols internationaux de voir un homme entrer dans la salle de bain et une minute plus tard, son voisin de siège le rejoindre, ou une version de cela », explique Hood. « Cela ne s’est pas produit sur tous les vols, mais vous l’avez vu.

« Les vols internationaux n’étaient généralement pas aussi pleins qu’ils le sont maintenant, donc dans ces sections centrales de cinq sièges sur un 747, vous pouviez voir un couple relever les accoudoirs, prendre une couverture et disparaître en dessous. Je ne peux pas dire ce qu’ils faisaient, mais cela semblait suspect. »

Quant aux passagers flirtant ou demandant aux agents de bord de sortir, c’était également courant. « Je suis sorti avec des passagers, mais c’était surtout désastreux. Ce n’était jamais ce que j’avais imaginé. Mais en 1982, j’ai rencontré un gars sur un vol de San Francisco à New York. Il était assis au 47F – et je suis sorti avec lui pendant cinq ans. »

Un travail responsabilisant

Hood a quitté le travail en 1986 pour se concentrer sur sa carrière d’écrivain. Anne Hood

Hood a vu sa juste part de choses bizarres à bord. « La plus étrange serait sans aucun doute la femme de première classe qui semblait allaiter son chat. Je veux dire, je ne peux pas dire que cela se produisait réellement, mais elle avait son chat contre son sein.

« Et puis le type qui a fait tout le trajet avec ses collants blancs et sa chemise habillée et sa cravate, parce qu’il ne voulait pas froisser son pantalon pour un entretien d’embauche. Ou le type sur un 747 à Francfort qui faisait du vélo dans l’allée », révèle-t-elle.

Cela dit, la routine se mettait parfois en place et tous les vols n’étaient pas un merveilleux concentré d’aventure et de glamour.

« Je dirais que le travail était à 80 % amusant et à 20 % ennuyeux. Dans certains vols, en particulier ceux qui n’étaient pas très complets, il y avait beaucoup de temps à remplir. Vous ne pouvez servir aux gens qu’autant de nourriture et autant de boissons, J’ai rendu le travail amusant. J’ai adoré parler aux gens. J’ai adoré la sensation. J’aime toujours voler aujourd’hui », déclare Hood.

Elle dit qu’il était en effet possible de visiter et de découvrir les villes dans lesquelles elle s’est rendue. « Parfois, votre escale était très courte ou vous étiez simplement fatigué, mais la plupart du temps, la ville était juste à côté. J’en ai beaucoup profité lors de vols internationaux. »

Elle a quitté le travail pour se concentrer sur sa carrière d’écrivain en 1986, et à ce moment-là, les choses avaient changé. La déréglementation, qui supprimait le contrôle fédéral sur tout, des tarifs aux itinéraires, était pleinement entrée en vigueur, changeant le vol pour toujours.

Les avions se sont remplis de plus de sièges et les autocars ont cessé d’être aussi agréables, mais le vol s’est également démocratisé et mis à la disposition d’une part beaucoup plus large de la société.

Hood dit qu’elle est fière de sa carrière dans le ciel.

« Les hôtesses et stewards sont une force. Ils sont fortement syndiqués. Ils sont indépendants. En cabine, ils prennent toutes les décisions. Ils doivent dépanner. Ils sont là pour les urgences. Ils atterrissent dans des villes où ils ne ne connaître rien ni personne et trouver son chemin.

« C’est un travail tellement stimulant, mais c’est un travail sexiste. En soi, c’est aussi contradictoire aujourd’hui qu’à l’époque où je l’ai commencé », dit-elle.

Néanmoins, elle le recommande comme option de carrière.

« J’avais 21 ans quand j’ai été embauchée, et ça m’a donné confiance, ça m’a donné de l’assurance et la capacité de penser sur mes pieds », ajoute-t-elle. « Prendre en charge cet avion, et une fois descendu, entrer dans une ville et se sentir complètement chez soi – ou du moins trouver comment s’y sentir chez soi.

« Je ne sais pas si cela devrait être le travail de la vie de quelqu’un – s’il veut que ce soit ça, super. Mais je pense que quelques années à travailler comme hôtesse de l’air pourraient changer votre vie. »