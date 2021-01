Mais quand j’ai entendu dire que les gens s’entraînaient en VR, j’ai décidé de l’essayer. Je manquais la salle de gym, mes séances d’entraînement YouTube devenaient obsolètes et un Peloton semblait destiné à devenir un porte-manteau coûteux. J’ai donc sorti mon Oculus Quest, téléchargé Supernatural et me suis mis au travail.

Fitness et VR peuvent sembler une paire improbable. Et j’étais sceptique au début. (Le but de la RV n’est-il pas que vous puissiez explorer des endroits éloignés et contourner les lois de la physique? sans pour autant quitter votre canapé?)

Cette année a créé beaucoup de convertis réticents. Il y a des mois, dans des circonstances moins difficiles, nous avons juré que nous ne ferions jamais un certain nombre de choses étranges: assister aux mariages Zoom, embrasser les anneaux lumineux, nourrir un levain. Et pourtant, nous y voilà en train de faire avec.

Il existe plusieurs applications de fitness VR sur le marché, mais Supernatural est la plus flashy et la plus avancée du groupe. Il en coûte 19 $ par mois après le premier mois, ce qui en fait plus un abonnement à une salle de sport à petit budget qu’à un équipement d’entraînement. Mais c’est pour le prix. C’est devenu ma principale forme d’exercice et cela m’a aidé à rester sain d’esprit et actif même lorsque nous sommes enfermés à la maison.

Supernatural, qui a été développé par le studio VR Within, fonctionne un peu comme Beat Saber, un jeu VR populaire. Comme avec Beat Saber, vous jouez en frappant une série d’objets alors qu’ils volent vers vous au rythme de la musique. Les orbes noirs et blancs de Supernatural vous indiquent avec quelle main les frapper, et les triangles volants vous obligent à vous accroupir et à vous écarter de leur chemin. À la fin de chaque entraînement, vous recevez un score, avec des points pour la précision et la puissance.

Pour répondre à la première question que tout le monde se pose: oui, c’est un vrai entraînement. La plupart des sessions surnaturelles durent de 10 à 20 minutes et sont étiquetées légères, modérées ou difficiles. (Ils ne plaisantent pas sur le dur: une séance d’entraînement extra-longue après Thanksgiving m’a laissé si mal que je pouvais à peine me lever le lendemain.) Je termine la plupart de mes entraînements trempés de sueur – un danger lorsque vous travaillez avec des appareils électroniques coûteux et une expérience suffisamment courante pour que les utilisateurs de Supernatural puissent commander un pare-transpiration en silicone gratuit à fixer à leurs casques.

Je suis généralement sceptique sur le fait que la réalité virtuelle sera une technologie populaire et grand public. La plupart des gens semblent préférer leur divertissement en deux dimensions, et je n’ai jamais trouvé que les jeux de réalité virtuelle et les applications sociales étaient à la hauteur du battage médiatique. Mais le fitness VR le fait.