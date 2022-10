Confessions d’un journaliste en finances personnelles (deuxième partie) : 3 erreurs d’argent

J’en ai déjà divulgué quelques-uns dans la première version de ce confessionnal il y a deux ans. Bien que certaines de mes bévues aient été pires que d’autres, elles me font toutes grincer des dents – et celles ci-dessous feront probablement grincer des dents certains lecteurs. D’autres d’entre vous peuvent s’identifier.

J’étais au moins deux décennies dans l’âge adulte quand j’ai décidé que je pouvais voir dans l’avenir. Autrement dit, je savais juste que le marché boursier était sur le point de chuter et resterait bas pendant un certain temps.

“Attendez une minute,” dit-elle. “Je ne veux pas être responsable de ruiner votre retraite si vos investissements explosent.” J’écartai l’idée d’un geste de la main et lui assurai qu’elle était la personne la plus intelligente que je connaisse.

Maintenant, c’était il y a assez longtemps que je n’ai aucun souvenir de la performance du fonds ou du solde de mon compte lorsque j’ai finalement transféré l’argent vers un autre compte de retraite.

Mais c’est un peu le but : je n’avais aucune idée de ce dans quoi j’étais investi.

Pour autant que je sache, le fonds que j’ai choisi était composé d’investissements “sûrs” (bons du Trésor américain, liquidités) qui pourraient ne pas suivre le rythme de l’inflation et ne pas fournir le type de croissance à long terme que les actions auraient. Je ne savais pas non plus ce que le fonds allait me coûter chaque année en frais.

En d’autres termes, je n’avais exactement aucune idée si c’était approprié pour ma situation personnelle.