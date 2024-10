Confessions d’un illustrateur : ce que je ressens vraiment par rapport à l’IA

Le monde créatif regorge d’inquiétudes quant à l’impact de l’IA sur la créativité humaine. Et, en tant que personne possédant des années d’expérience dans plusieurs secteurs, je suis ici pour discuter de ce que j’en pense vraiment.

Comme beaucoup de lecteurs de ce site, je suis un « Créatif ». Oui, c’est l’un de ces mots qui étaient autrefois un adjectif, mais nous l’avons depuis récupéré pour l’utiliser comme nom. Quoi qu’il en soit, à l’époque, mes parents ne savaient certainement pas ce que cela signifiait. Tout comme j’imagine, de nombreux parents aujourd’hui sont confus lorsqu’ils entendent que leurs enfants veulent devenir des « créateurs de contenu ».

Personnellement, j’ai de loin préféré le nouveau titre du poste. Tout d’abord, Content Creator ressemble beaucoup plus à un travail de direction qu’à Creative. Cette dernière ressemblant davantage à une activité programmée pour les enfants d’âge préscolaire (« Et l’après-midi, nous avons un temps créatif avec de la peinture au doigt »).

Mais bien sûr, ce ne sont pas seulement les noms qui ont changé au fil des années : il faut s’y attendre. Comme le dit le vieil adage : « Le changement est la seule constante ». Et le monde créatif a toujours connu des changements. Je pense pouvoir affirmer sans réserve que la technologie y a toujours joué un rôle majeur (et elle continuera : voyez l’avenir de l’IA dans la conception graphique).

Alors, qu’ai-je ressenti pendant l’essor de l’IA ?

La technologie a toujours eu un impact sur l’art

En remontant à la Renaissance, même si nous pourrions remonter plus loin, nous pouvons constater que beaucoup de choses ont été motivées par la technologie de l’époque : l’invention de la camera obscura, la peinture à base d’huile, une meilleure compréhension de la perspective linéaire (considérée comme un sous-ensemble de la perspective linéaire). mathématiques et sciences), et plus encore. Ces choses ont changé la façon dont les artistes travaillaient et ont contribué en grande partie à faire de la Renaissance ce qu’elle était.

L’émergence de la photographie au milieu des années 1800 a éloigné la communauté artistique du réalisme. Après tout, comment pourraient-ils rivaliser avec le réalisme photographique ?

Et mon dernier exemple dans une liste qui pourrait s’étendre sur des pages. Les photographes progressistes Manray des années 1930 et Jerry Uelsmann environ 40 ans plus tard ont tous deux créé l’irréel et l’impossible à l’aide d’appareils photo et d’étonnantes techniques de chambre noire. À leurs deux époques, c’était unique. Mais des décennies plus tard, Photoshop et d’autres technologies d’image l’ont banalisé.

Dans les trois exemples, c’est la technologie qui a un impact sur l’art. Et ce sont les artistes créatifs qui s’adaptent à l’une des deux choses suivantes. Soit aux capacités qu’offre la nouvelle technologie. Ou bien ils s’adaptent aux restes que leur laisse la nouvelle technologie.

Mais a-t-il déjà tué une forme d’art ?

Aujourd’hui, je n’ai entendu personne se plaindre du fait que la technologie nous offre plus d’options. Nous ne nous plaignons que lorsque cela nous enlève quelque chose et nous laisse moins d’options. Et cela aurait du sens. Mais cela soulève alors la question suivante : à quelle fréquence cela se produit-il ? Dans nos exemples, aussi limités soient-ils, ce n’est qu’une fois sur trois. Quand les peintres se sentaient obligés de s’éloigner du réalisme.

Mais attendez ! Au cours de ma vie et encore aujourd’hui, je vais régulièrement dans des galeries et des musées et je vois de nombreuses peintures photoréalistes. Même si la photographie est toujours bien vivante. Comment est-ce arrivé ? Il semble peut-être que la technologie nous apporte bien plus qu’elle nous enlève. Et même lorsque cela prend du temps, ce n’est peut-être pas éternel ?

L’IA pourrait être différente

J’ai travaillé comme illustrateur/photographe dans la publicité à New York pendant de nombreuses années, pour plusieurs des plus grandes marques mondiales (réalisant un travail qui rivalise avec les meilleures publicités de tous les temps). Il y avait des moments où les directeurs artistiques et les clients disaient : « J’ai besoin d’une image à la Lance Evans ». Hélas, cela ne signifie pas toujours que j’ai été embauché pour le poste. Parfois je l’ai fait, et parfois cela allait à quelqu’un qui pouvait faire quelque chose de similaire (mais pas aussi bon, certainement !) et probablement à un prix inférieur. Mais il m’en est arrivé suffisamment pour pouvoir vivre une vie heureuse.

Mais aujourd’hui, il ne fait vraiment aucun doute que l’IA peut réaliser une illustration de « Lance Evans » sans transpirer. Et il peut le faire plus rapidement, probablement mieux et certainement moins cher.

Je me demande donc si et comment ce que nous avons appris de l’histoire de l’art et de la technologie est toujours valable aujourd’hui. Pouvons-nous considérer l’IA comme une simple réalisation technologique parmi d’autres qui servira à terme nos besoins créatifs ? Ou s’agit-il d’un point de bascule qui ne répondra pas aux besoins des créatifs, mais uniquement aux besoins des personnes qui étaient autrefois nos clients ?

Je ne dirai à personne que je sais où cela mènera. Mais je me demande si j’étais quelques années plus jeune, est-ce que je commencerais à examiner au moins avec désinvolture les conditions d’entrée dans les écoles dentaires ?

