Confessez vos péchés : le clergé demande au gouvernement d’admettre que les répressions de l’église COVID étaient illégales et nuisibles

Un groupe de pasteurs, de chefs d’église et d’autres chrétiens néo-zélandais cherche à faire reconnaître juridiquement que la répression de leur gouvernement contre les églises pendant la pandémie de COVID-19 était illégale.

Église libre d’être (FTBC) devrait faire appel d’une décision de la Haute Cour de Wellington en août dernier selon laquelle le gouvernement était justifié de restreindre les « croyances religieuses manifestes » en vertu de la loi néo-zélandaise sur la Déclaration des droits de 1990.

« Pas le droit d’intervenir »

« Ici en Nouvelle-Zélande, nous avons juste été marqués avec des rassemblements sociaux qui comprenaient des clubs de strip-tease, des bars et des événements sportifs », a déclaré Andre Bay, président des administrateurs de la FTBC et pasteur de la Shore Baptist Church à North Shore, à Fox News Digital.

« Ainsi, l’église n’était pas considérée comme une entité unique de personnes qui agissent selon leur conscience. L’église n’était pas considérée comme une unité spéciale et distincte. »

L’ÉGLISE DE CALIFORNIE RÉAGIT APRÈS UNE AMENDE DE 2,8 MILLIONS DE DOLLARS POUR AVOIR DÉFIÉ L’ORDRE DE VERROUILLAGE DU COVID

Inspiré par une victoire légale en Ecosse qui a vu la Haute Cour écossaise annuler les fermetures d’églises, un petit groupe de membres du clergé néo-zélandais a créé le FTBC en septembre 2021 en réponse aux restrictions COVID-19 de leur propre pays.

Dans une lettre ouverte au gouvernement sur le modèle de celui envoyé aux dirigeants californiens par le révérend John MacArthur et la Grace Community Church, les pasteurs ont exposé le cadre théologique de leur conviction que « les représentants du gouvernement n’ont pas le droit d’interférer dans les affaires ecclésiastiques d’une manière qui sape ou ne tient pas compte de l’autorité donnée par Dieu aux pasteurs et aux anciens. »

LA PASTOR POURSUITE LA CALIFORNIE POUR LE VERROUILLAGE DU CORONAVIRUS : « ASSEZ, C’EST ASSEZ »

La FTBC a finalement poursuivi les ministres du gouvernement en avril 2022 avant la décision de la Haute Cour en août. Ils ont décidé de faire appel par principe, continuant à chercher à faire reconnaître que ce que le gouvernement a fait était mal et à établir un précédent juridique pour empêcher qu’une telle chose ne se reproduise.

Leur appel doit être entendu le 3 août.

« Dommages spirituels »

Les restrictions ont été levées, mais Bay a déclaré qu’il était important de se rappeler « le véritable dommage spirituel qui a été causé aux gens » par la réponse du gouvernement à COVID-19, par laquelle les pasteurs ont été interdits de prier avec des paroissiens seuls et mourants.

« Je pense que l’aspect émotionnel et spirituel de ces restrictions est tellement sous-estimé dans l’effet qu’elles ont eu sur notre peuple et sur nous en tant que pasteurs parce que nous voulons être fidèles à notre appel », a déclaré Bay. « Mais si la loi vous empêche de faire ce que vous croyez que Dieu vous appelle à faire, cela vous met dans une situation très, très difficile. »

« Ils ont vraiment ravagé nos consciences », a déclaré Matthew Johnston, pasteur de la Riverbend Bible Church à Hastings, à propos de la réponse du gouvernement au COVID-19. « Ils ont violé les libertés religieuses. Ils ont déchiré les gens et les relations, qui sont encore fracturées à ce jour. »

Johnston a noté comment le gouvernement a limité la taille des rassemblements de culte en fonction du statut vaccinal des fidèles. À partir de décembre 2021, les rassemblements religieux en Nouvelle-Zélande étaient limités à 100 personnes vaccinées ou 25 personnes non vaccinées.

Johnston a déclaré qu’à un moment donné, le gouvernement avait lancé l’idée d’obliger tous les ministres à se faire vacciner avant de reculer.

UN CHRÉTIEN QUI A ÉCHAPPÉ À LA PERSÉCUTION CHINOISE NOUS AVERTIT DE DESCENDRE DANS LE « STYLE DE GOUVERNANCE COMMUNISTE »

« Cela aurait, en effet, été une église dirigée par l’État, où les qualifications pour que quelqu’un dispense les moyens de la grâce auraient dû cocher une case au-delà de ce que la Bible parle de qualification », a déclaré Johnston. « Vous avez fait une obligation de l’État. »

En octobre 2021, l’ancienne Première ministre Jacinda Ardern ouvertement admis les mesures gouvernementales créaient une société à deux vitesses où les droits étaient fondés sur le respect des mandats en matière de vaccins.

« Absolument déchirant »

Logan Hagoort, pasteur de l’église presbytérienne Covenant à Auckland, a déclaré à Fox News Digital qu’un mois pendant la pandémie a été particulièrement douloureux pour lui en tant que ministre.

« J’ai fait mourir deux femmes âgées, dont l’une n’avait presque pas de famille ; elle me considérait comme son fils », a-t-il dit, ajoutant qu’elle n’avait pas de proche chrétien et l’a supplié de venir prier avec elle dans sa derniers jours.

Hagoort a déclaré que l’hôpital lui avait interdit de lui rendre visite et qu’elle est décédée sans « aucun lien chrétien ».

« Absolument déchirant », a-t-il déclaré.

L’EX-GOUVERNEUR ANDREW CUOMO FACE À UN NOUVEAU PROCÈS ALLÉGUANT QUE LA « CUPIDITÉ INCOMPARABLE » A CONTRIBUÉ AUX DÉCÈS EN MAISON DE SOINS INFIRMIERS

« La semaine suivante, j’ai fait mourir une autre dame – une chrétienne fidèle et pieuse. Ils ne m’ont pas laissé aller lui rendre visite à l’hôpital », a déclaré Hagoort. « Elle luttait avec l’assurance de son salut. Elle luttait vraiment à la fin de sa vie. »

« Et donc, j’ai dû essayer de soigner cette femme au téléphone avec une santé fragile, avec son fils tenant le téléphone contre son oreille parce qu’elle ne pouvait plus tenir le téléphone. Et l’hôpital a dit: » Non, vous pouvez ne viens pas.' »

Il a déclaré que les funérailles dans son église pendant cette période étaient peu suivies malgré le désir de beaucoup de pleurer avec d’autres membres de leur église. Il se souvient avoir vu des gens arriver aux funérailles et regarder de loin à travers les vitres de leur voiture, souhaitant pouvoir y assister.

UN PASTEUR EMPRISONNÉ EN TURQUIE POUR SA FOI CHRÉTIENNE DIT QUE LES JEUNES NE SONT PAS « PRÉPARÉS POUR CE QUI ARRIVE »

« C’est une abomination, et nos gouvernements ont juste prétendu que tout allait bien », a-t-il ajouté. « Ils l’ont fait pour le ‘bien’ de tout le monde. »

« Ils n’ont jamais, jamais reconnu qu’ils ont fait passer les gens à travers ce système », a déclaré Hagoort. « Les gens sont encore marqués émotionnellement, y compris moi-même. Ils n’ont jamais reconnu qu’ils avaient fait ça. Ils l’ont juste ignoré, y ont mis fin comme si de rien n’était et ont continué. »

« Beaucoup plus difficile d’être chrétien »

Indépendamment de l’issue de leur appel dans l’affaire, le clergé de la FTBC qui s’est entretenu avec Fox News Digital a déclaré que l’attitude anti-chrétienne manifestée par leur gouvernement pendant la pandémie se répandait dans d’autres domaines.

Selon son site Internet, la FTBC tire également la sonnette d’alarme concernant d’autres législations en Nouvelle-Zélande concernant les discours de haine présumés et l’interdiction de la « thérapie de conversion », qui, selon eux, rend « beaucoup plus difficile d’être chrétien » dans le pays. .

DES MILLIERS D’ÉGLISES S’ALARMENT AU SUJET DE LA PORTÉE DE LA NOUVELLE INTERDICTION CANADIENNE DE LA « THÉRAPIE DE CONVERSION »

Les pasteurs ont déclaré que l’influence du christianisme dans leur pays avait largement reculé malgré l’impact sur son histoire et la conversion rapide du peuple maori indigène après les missionnaires anglicans. a atterri sur l’île du Nord en 1814.

Beaucoup de ceux qui détiennent maintenant le pouvoir en Nouvelle-Zélande considèrent l’héritage du christianisme comme un héritage négatif de la colonisation, a déclaré Hagoort, et une partie de la rhétorique utilisée lors des débats sur les réformes du discours de haine et l’interdiction de la thérapie de conversion suggérait que les missionnaires avaient détruit la « paix et la tranquillité ». des Maoris lorsqu’ils vivaient sans morale chrétienne.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ce point de vue, à mon avis, est l’une des forces les plus puissantes de notre société qui progresse, et est probablement l’un des plus grands préjudices pour l’église », a-t-il ajouté.