Conférencier de la Glenbard Parent Series pour discuter de l’expansion de la capacité des élèves – Shaw Local

La série Glenbard Parent: Navigating Healthy Families présentera «Motivation, soutien et développement de la capacité de tous les élèves» avec Zaretta Hammond à 19 h le 1er février via Zoom.

Hammond partagera la recherche en neurosciences et proposera une approche innovante pour concevoir et mettre en œuvre un enseignement compatible avec le cerveau, selon un communiqué de presse. L’enseignement de Hammond crée un environnement d’attention et d’appartenance qui garantit que les jeunes sont vus, valorisés et entendus. Dans le webinaire, les participants apprendront comment la culture affecte l’apprentissage et les relations. Le personnel scolaire et les soignants découvriront ce qui renforce l’engagement des élèves et les prépare à devenir des apprenants autonomes tout au long de la vie.

Hammond est un coach pédagogique et ancien professeur d’anglais en classe. Elle fait de la conception pédagogique, du coaching scolaire et du développement professionnel autour des enjeux de la lecture et du développement du vocabulaire depuis 18 ans. Elle enseigne et donne des conférences au St. Mary’s College de Moraga, en Californie.

Visite glenbardgps.org pour plus d’informations et le lien vers le webinaire. Pour être placé sur une liste de rappel pour les événements GPS ou pour soumettre une question à l’avance, envoyez un e-mail à Gilda Ross, coordinatrice des projets étudiants et communautaires du district de Glenbard 87, à gilda_ross@glenbard.org.