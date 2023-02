Conférencier de la Glenbard Parent Series pour aider les adultes à entrer en contact avec les jeunes – Shaw Local

La série Glenbard Parent : Naviguer dans des familles saines présentera “Le guide de l’adulte pour l’adolescent humain : comment décoder son comportement et développer sa confiance”, avec l’auteur Josh Shipp à midi et 19 h le 23 février, via Zoom.

Shipp est la preuve du pouvoir d’un adulte bienveillant, selon un communiqué de presse. Il dit que statistiquement, il devrait être mort, en prison ou sans abri. Le comportement de Shipp en tant que jeune était cauchemardesque et, à 14 ans, il avait été expulsé à plusieurs reprises de foyers d’accueil. Il admet avoir agi parce qu’il ne faisait confiance à personne jusqu’à ce qu’un adulte compatissant change tout.

Dans son style humoristique mais pratique, Shipp proposera des stratégies pour gagner ou regagner la confiance des jeunes, même les plus sceptiques ou les plus opposés. Son parcours inspirant d’enfant à risque à défenseur énergique des jeunes permettra aux adultes de se connecter avec les jeunes dans leur vie. Les participants apprendront comment faciliter une communication ouverte, arrêter de harceler et aider les jeunes à s’approprier lorsqu’ils commettent une erreur.

Shipp est un auteur, un conférencier et un expert mondial de l’autonomisation des jeunes. Il a écrit deux best-sellers nationaux : “The Grown-Up’s Guide to Teenage Humans” et “The Teen’s Guide to World Domination”.

Visite glenbardgps.org pour plus d’informations et le lien du webinaire. Pour être placé sur une liste de rappel pour les événements GPS ou pour soumettre une question à l’avance, envoyez un e-mail à Gilda Ross, coordinatrice des projets étudiants et communautaires du district de Glenbard 87, à gilda_ross@glenbard.org.