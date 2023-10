Conférences du parti : dites-nous si elles changent votre point de vue sur les travaillistes et les conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

P.La saison des conférences artistiques touche à sa fin et à la suite d’un événement marqué par des luttes intestines entre conservateurs pour le Premier ministre Rishi Sunak, Sir Keir Starmer a clairement indiqué qu’il visait au moins deux mandats au pouvoir.

Dans son discours d’ouverture de mardi, le leader travailliste a promis une « décennie de renouveau national », suggérant qu’il souhaite que son parti règne jusqu’au milieu des années 2030.

Starmer s’est engagé à « guérir » la Grande-Bretagne après 13 ans de régime conservateur – qui, a-t-il déclaré lors de la conférence du parti travailliste à Liverpool, a « ruiné » le pays.

La semaine dernière, non pas un, mais deux anciens Premiers ministres conservateurs ont attaqué les projets dévoilés par le Premier ministre à Manchester, abandonnant le tronçon nord du HS2 et interdisant aux jeunes de pouvoir acheter des cigarettes.

Avez-vous été plus impressionné par la promesse de Rishi Sunak d’interdire de fumer pour les générations futures ou par la promesse de la chancelière fantôme Rachel Reeves de « faire reconstruire la Grande-Bretagne ?

Et les conférences des partis font-elles vraiment une différence pour les électeurs, surtout à l’approche des prochaines élections ?

