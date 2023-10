Angela Rayner affirme que le prochain gouvernement travailliste fera de la misogynie un crime de haine

Le parti travailliste a déclaré avoir recruté 1 000 nouveaux membres au cours de la semaine de la conférence du Parti conservateur.

Le trésorier du parti, Mike Payne, a déclaré samedi lors de la conférence du parti travailliste à Liverpool : « En raison des turbulences au sein du gouvernement au cours de l’été et de l’automne, et compte tenu de la vision positive pour la Grande-Bretagne et du programme politique établi par (le leader travailliste Sir Keir Starmer), nous avons constaté une augmentation du nombre de nouveaux membres dans le parti.

Il a ajouté : « Lors de la conférence des conservateurs, nous avons recruté 1 000 membres en une semaine. »

M. Payne a déclaré que les cotisations des membres restent la principale source de revenus et rapportent environ 16 millions de livres sterling.

Le secrétaire général travailliste David Evans, dans la perspective des prochaines élections générales, a déclaré : « Keir nous rappelle souvent que nous ne devrions jamais faire preuve de complaisance, et nous ne le sommes pas, mais il y a des raisons d’être confiants. »

Le premier jour de la conférence annuelle, Angela Rayner a promis un « coup de pouce » massif au logement social en disant à la conférence du Parti travailliste de « regarder en arrière » les conservateurs « méprisant » les locataires municipaux.

Les travaillistes ont également annoncé 1,6 milliard de livres sterling de politiques de santé, dont 1,1 milliard de livres sterling pour le paiement des heures supplémentaires, afin de réduire les 7,7 millions de listes d’attente pour un traitement hospitalier en Angleterre.