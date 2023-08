Conférence sur la prévention du suicide et le rétablissement de la santé mentale prévue pour le 8 septembre – Shaw Local

Le conseil de santé mentale du comté de McHenry, en collaboration avec le groupe de travail sur la prévention du suicide du comté de McHenry, tiendra la septième conférence annuelle sur la prévention du suicide et le rétablissement de la santé mentale de 9 h à 15 h le vendredi 8 septembre au McHenry County College.

Le conférencier principal de l’événement sera l’avocate des patients et travailleuse sociale Chelsea Laliberte Barnes. Barnes a aidé à rédiger et à adopter des projets de loi tels que les versions fédérale et étatique de la loi de Lali, la loi sur la crise de l’héroïne et la loi complète sur la toxicomanie et le rétablissement de 2016.

Le public est encouragé à assister à cette conférence pour en savoir plus sur la prévention du suicide et le rétablissement de la santé mentale. Des séances en petits groupes offriront des ressources et des programmes locaux et des expositions fourniront des liens et des informations. La conférence est gratuite pour tous les participants et comprend un déjeuner gratuit. L’inscription est obligatoire au préalable au MC708.org pour réserver une place aux participants.