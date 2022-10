Conférence St. Charles pour explorer Edgar Allan Poe à l’approche d’Halloween – Shaw Local

ST. CHARLES – À l’approche d’Halloween, la série Wednesdays @ One présente l’auteur et conférencier William Pack dans un programme examinant la vie et l’œuvre d’un écrivain américain connu pour ses récits macabres, Edgar Allan Poe.

Le programme commence à 13 h le 26 octobre, dans l’auditorium du Baker Community Center au 101 S. Second St. au centre-ville de St. Charles. L’entrée est gratuite, mais les participants sont priés de s’inscrire en ligne via un lien sur www.NorrisCulturalArts.com.

Dans “The Essential Edgar Allan Poe”, Pack crée un portrait concis et honnête de l’auteur influent, l’une des figures les plus importantes et les plus tragiques de la littérature, selon un communiqué de presse.

Les événements Wednesdays @ One sont produits par le Norris Cultural Arts Center et sont présentés gratuitement grâce au soutien du Colonial Cafe.