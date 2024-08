Conférence préparatoire au procès de Nadine Arslanian Menendez prévue ; première décision depuis le report du procès

Une conférence préparatoire au procès pour corruption de Nadine Arslanian Menendez a été programmée pour décembre, première avancée depuis que le procès avait été retardé en raison de son diagnostic de cancer du sein.

Arslanian Menendez, l’épouse du sénateur Bob Menendez, a été accusée, avec son mari et trois hommes d’affaires du New Jersey, Wael Hana, Fred Daibes et Jose Uribe, d’avoir participé à un système de corruption. Menendez et sa femme auraient reçu, entre autres, de l’argent liquide, des lingots d’or et une voiture de luxe en échange de l’utilisation de son influence politique.

Menendez a été reconnu coupable de 16 chefs d’accusation dans sa propre affaire fédérale et a demandé l’acquittement et un nouveau procès.

PHOTO D’ARCHIVES : Le sénateur américain Robert Menendez, démocrate du New Jersey, et son épouse Nadine Menendez arrivent au tribunal fédéral pour une audience sur des accusations de corruption en lien avec une relation présumée corrompue avec trois hommes d’affaires du New Jersey, à New York, aux États-Unis, le 27 septembre 2023. REUTERS/Brendan McDermid/Photo d’archives

Arslanian Menendez doit répondre de 15 des 18 chefs d’accusation retenus contre elle par ses coaccusés, tous reconnus coupables après un procès de 9 semaines. Elle devait initialement être jugée aux côtés de ses coaccusés, même après avoir demandé que les procès soient séparés. Ils ont finalement été séparés en raison du diagnostic d’Arslanian Menendez.

Aucune date précise de procès n’a été fixée pour Arslanian Menendez, mais le juge du district sud de New York, Sidney Stein, a informé tout le monde de garder leurs calendriers de procès libres pour janvier et février 2025.

Le ministère public a demandé la date du 9 décembre pour recevoir des rapports médicaux actualisés, examiner d’autres éléments de preuve et « engager des discussions avec le gouvernement concernant une éventuelle solution à cette affaire ». Des documents médicaux scellés ont été déposés au tribunal fédéral du district sud de New York la semaine dernière.

L’acte d’accusation fédéral contre Menendez a été rendu public pour la première fois en septembre dernier et a été mis à jour avec des actes d’accusation de remplacement à trois reprises – en octobre, janvier et mars.

Nadine Arslanian Menendez

Au cours du procès de neuf semaines, les avocats de Menendez ont accusé Arslanian Menendez, mais le tribunal fédéral procureur Lara Pomerantz a déclaré aux jurés que Menendez avait utilisé sa femme comme intermédiaire pour les stratagèmes et les transactions commerciales qui leur avaient permis de recevoir de l’argent liquide et des lingots d’or.

Menendez estime que le gouvernement n’a pas réussi à prouver qu’il avait pris des mesures officielles et que ses actes avaient été commis en échange d’objets de valeur. Daibes et Hana ont déposé des requêtes similaires.

Les trois hommes devraient être jugés le 29 octobre.

Arslanian Menendez devrait fournir un rapport d’étape de son médecin sous scellés avant le 22 novembre.

Cet article a été publié à l’origine sur NorthJersey.com : Procès de Nadine Arslanian Menendez : une conférence a été programmée