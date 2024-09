Conférence Microsoft .NET : Focus sur l’IA

Le mois dernier, la dernière édition du Conférence .NET : Focus La série Focus 2024 a été consacrée aux thèmes du développement de l’IA. L’événement s’adressait aux développeurs de tous niveaux, avec des sessions à la fois informatives et pratiques montrant comment utiliser l’intelligence artificielle au sein de l’écosystème .NET. Il s’agissait de l’un des événements les plus techniques de la série Focus, avec de nombreuses sessions approfondies de haute qualité.

La série Focus est une branche de la conférence .NET Conf originale, un événement annuel organisé par la communauté .NET et Microsoft qui présente les derniers développements de la plateforme .NET. Chaque événement Focus cible une technologie spécifique liée à .NET, offrant une série de sessions pratiques et approfondies destinées aux développeurs .NET. Les conférences Focus sont des événements gratuits d’une journée diffusés en direct avec des intervenants de la communauté et des équipes de produits .NET.

.NET Conf: Focus on AI était un événement singulier au sein de la série Focus, car il visait à explorer l’intersection des dernières avancées en matière d’IA et de l’écosystème .NET. Par conséquent, cet événement proposait des sessions allant de l’introduction aux sujets liés à l’IA (tels que la génération augmentée par récupération) à des sessions très techniques sur l’utilisation des outils et techniques d’IA lors du développement d’applications .NET.

La conférence a débuté par un discours liminaire de Scott Hanselman, vice-président de la communauté des développeurs de Microsoft, et de Maria Naggaga, responsable de programme senior au sein de l’équipe Visual Studio et .NET. Tout en soulignant que l’IA est un élément essentiel des futures applications .NET, ils ont donné le ton pour le reste de la conférence, en abordant l’évolution des applications actuelles vers des applications véritablement intelligentes.

Les présentateurs ont discuté de nombreux sujets et techniques d’IA actuels, tels que l’éthique et la génération augmentée de récupération (RAG) – cette dernière étant extrêmement intéressante, en particulier pour les développeurs .NET qui ne sont pas trop familiers avec le paysage de l’IA. Naggaga a expliqué les bases de la génération augmentée de récupération (RAG), illustrant comment elle pourrait être particulièrement efficace dans les scénarios de support client qui combinent l’utilisation de l’IA avec la récupération de données en temps réel. Outre la démonstration de Hanselman sur la façon dont GitHub Copilot pourrait être utilisé comme un programmeur de binôme intelligent, le discours d’ouverture a porté sur l’utilisation de données contextuelles et spécifiques au domaine avec des applications intelligentes (IA).

La deuxième session du programme a été présentée par Stephen Toub, l’un des ingénieurs distingués de l’équipe .NET de Microsoft. Cette session s’est concentrée sur la façon de commencer à intégrer l’IA dans les applications .NET existantes. À cette fin, Toub a codé en direct une application console, montrant finalement comment le noyau sémantique peut être utilisé pour abstraire l’utilisation des services d’IA de la couche logique de l’application.

Daniel Roth, responsable de programme au sein de l’équipe ASP.NET chez Microsoft, a ensuite présenté une session pratique sur la création d’applications Web interactives basées sur l’IA avec Blazor et .NET. Il s’agissait d’une démonstration particulièrement utile de l’utilisation de composants d’IA existants pour le développement .NET afin d’offrir de meilleures expériences utilisateur. Une autre session très intéressante a été présentée par Bruno Capuano, AI and .NET Advocate chez Microsoft. Il a montré comment intégrer des modèles d’IA dans une application .NET à l’aide d’un scénario pratique impliquant l’utilisation de petits modèles de langage locaux et distants – qui a été bien accueilli par le public en raison de l’utilisation complémentaire d’instances locales et distantes de Phi-3 de Microsoft pour le texte et la vision.

Les autres sessions étaient courtes (environ 30 minutes), couvrant ou approfondissant les sujets mentionnés dans le discours d’ouverture. Si la majorité des sessions ont exploré l’utilisation de services basés sur le cloud (Azure), toutes ont fourni d’excellentes informations pratiques pour le développement d’applications .NET basées sur l’IA. Parmi les autres sessions intéressantes de l’événement, citons : l’utilisation d’agents IA pour automatiser les flux de travail des entreprises, la création d’un assistant IA personnalisé avec la bibliothèque Teams AI et l’utilisation d’intégrations vectorielles dans les environnements .NET pour alimenter les outils de recommandation et les applications RAG.

L’un des principaux points importants à retenir de la conférence est la réaction du public aux sessions, et plus précisément les préoccupations générales liées à l’adoption de l’IA dans la nouvelle génération d’applications. La principale préoccupation du public concernait la confidentialité : au cours de l’événement, il y a eu des inquiétudes constantes concernant l’utilisation d’informations organisationnelles confidentielles avec RAG, puisque le concept est basé sur des données contextuelles et spécifiques à un domaine. Bien qu’il n’y ait pas eu de session dédiée pour répondre à cette préoccupation, les ingénieurs répondant aux questions en direct ont envisagé de publier un article technique traitant de ce point (pas encore publié).

Après la confidentialité, la deuxième plus grande préoccupation concernait les coûts : la plupart des solutions pratiques présentées lors de l’événement impliquaient des services Azure, et le public était clairement inquiet des coûts liés à leur utilisation, une leçon tirée des projets cloud précédents. En outre, la question de l’abandon éventuel de ML.NET par Microsoft a été récurrente, ce qui suscite certainement un débat intéressant, notamment compte tenu de la mention croissante d’autres outils et intégrations dans le derniers articles sur l’IA de Microsoft.

L’agenda complet de l’événement est disponible iciet l’enregistrement complet de cet événement est disponible sur YouTube. De plus, le référentiel contenant toutes les diapositives de session et la démonstration principale utilisée dans les sessions pratiques est disponible sur GitHub.