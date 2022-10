Conférence Meta Connect VR : comment regarder

Le co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, parie que vous entendrez beaucoup le mot “métaverse” dans les prochaines années, et le grand événement de réalité virtuelle et de réalité augmentée de son entreprise mardi en sera une grande partie.

Le géant des médias sociaux parie tellement sur le métaverse que l’année dernière il s’est renommé Meta, après les mondes virtuels où les gens peuvent se retrouver entre inconnus, entre amis et en famille. La question est maintenant de savoir si quelqu’un d’autre voudra se joindre à nous.



Cette année, Zuckerberg prévoit de montrer le dernier casque VR de son entrepriseun appareil conçu pour un usage professionnel plutôt que le quelque peu populaire Consommateurs quotidiens de l’appareil Meta Quest à 400 $. Meta est également susceptible d’annoncer une série de nouvelles applications et de nouveaux partenariats, comme il l’a fait les années précédentes lorsque montrer de nouveaux jeux et des expériences destinées à inciter les gens à essayer ses appareils.

Zuckerberg peut avoir d’autres surprises dans sa manche. L’année dernière, la société anciennement connue sous le nom de Facebook a surpris le monde de la technologie avec son changement de marque soudain.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Meta Connect :

La conférence devrait débuter le mardi 11 octobre à 10 h PT / 13 h HE.

CNET organisera sa propre émission en direct une demi-heure avant, à 9 h 30 PT, où nous discuterons des rumeurs et des informations importantes menant à l’événement.

Où

Vous pouvez regarder la conférence en direct sur Facebook. Et pour les plus aventureux, Meta encourage également les propriétaires de casques VR à mettre leurs appareils et regarder dans le métaverse. Parce que, pourquoi pas ?