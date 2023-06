Conference League: les membres de la FA écossaise votent pour un nouveau cinquième niveau avec des équipes B de haut vol | Nouvelles du football

Les plans pour un nouveau cinquième niveau de football écossais avec des équipes de haut vol B ont été retirés à la suite d’une nouvelle vague d’opposition à l’approche du vote prévu de mardi.

Livingston et St Mirren font partie de plus d’une douzaine de clubs à s’être prononcés publiquement contre les propositions.

La SFA a maintenant mis la résolution entre parenthèses moins de 24 heures avant la réunion et retournera à la planche à dessin.

Une ligue de conférence à 10 équipes aurait vu jusqu’à quatre équipes B s’affronter aux côtés de plusieurs équipes de la Lowland et de la Highland League, dans le but déclaré d’aider au développement des jeunes joueurs.

Tous les clubs n'étaient pas favorables à la proposition initiale





Les équipes de deuxième chaîne du Celtic, des Rangers et des Hearts participent actuellement à la Lowland League mais ne peuvent pas être promues et elles seraient restées dans la Conference League dans le cadre des nouveaux plans, qui ont émergé à la suite de l’examen Deloitte de la Scottish Professional Football League, qui a été commandé. par Aberdeen, Hearts, Hibernian, Dundee et Dundee Utd.

Les propositions ont été critiquées pour avoir effectivement relégué 200 clubs plus bas dans la pyramide et ont été frappées par un double coup dur le mois dernier lorsqu’Aberdeen a déclaré qu’elles n’entreraient pas dans une équipe et que le manager des Rangers Michael Beale a exprimé de grandes réserves quant à la configuration.

Postecoglou accepte les conditions de principe avec les Spurs | Rodgers en lice pour le poste celtique

Le patron du Celtic, Ange Postecoglou, a accepté de devenir le nouveau manager de Tottenham avec un contrat de deux ans.

Le joueur de 57 ans a informé samedi soir l’actionnaire principal du Celtic, Dermot Desmond, de sa décision de quitter le club de Glasgow et a maintenant conclu un accord de principe avec les Spurs, avec possibilité de prolongation.

L’ancien entraîneur-chef australien Postecoglou a admis samedi, après que la victoire du Celtic en finale de la FA Cup écossaise contre Inverness leur avait assuré le triplé national, que ses célébrations seraient bientôt perturbées.

Aucun des deux clubs n’a fait de commentaires, mais une annonce sera faite lorsque les détails du contrat auront été finalisés.

Tottenham est à la recherche d’un nouveau manager permanent depuis le limogeage d’Antonio Conte en mars, avec d’abord Cristian Stellini puis Ryan Mason en charge temporaire.

Lorsqu’il a été pressé à plusieurs reprises sur son avenir après la victoire 3-1 du Celtic à Hampden contre Inverness samedi, Postecoglou a déclaré: « Je prévois de profiter de ce moment pendant les prochaines 24 à 48 heures, aussi longtemps que je le pourrai, avant que quelqu’un ne m’entraîne et ne prenne mon attention. loin de profiter de quelque chose qui a été durement gagné.

« La réalité est qu’il y a probablement des joueurs dans ce vestiaire qui ne seront pas là l’année prochaine. C’est la nature du football.

« Mais je veux qu’ils en profitent, je vais en profiter, et c’est tout ce sur quoi je vais me concentrer jusqu’à ce que quelqu’un m’attrape par le col et me dise que je dois répondre à certaines questions. »