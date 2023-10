Conférence du SNP : Nicola Sturgeon n’a pas parlé à la police depuis juin – car elle dit qu’elle n’éclipse pas son successeur Humza Yousaf | Actualités politiques

Nicola Sturgeon a confirmé qu’elle n’avait plus parlé à la police après son arrestation et sa libération plus tôt cette année – et elle nie avoir éclipsé l’actuel leader du SNP lors de la conférence du parti.

Mme Sturgeon est arrivée à Aberdeen le deuxième jour de la conférence annuelle de son parti, les médias informés à l’avance et elle a descendu un escalier jusqu’à la salle de conférence sous les cris, les acclamations et les applaudissements des militants du parti.

Elle a également été accueillie par une standing ovation au début des discours de l’après-midi, ainsi qu’un hommage vidéo et une deuxième ovation.

Mais Mme Sturgeon a déclaré aux journalistes qu’elle ne pensait pas qu’il y ait « le moindre doute » sur son successeur – Humza Yousaf – est aux commandes et qu’elle « regarde de loin ».

On lui a demandé si elle avait encore parlé à la police depuis son arrestation et libération en juinElle a dit non ».

Mme Sturgeon a été arrêtée et interrogée en juin de cette année dans le cadre d’une enquête policière sur le SNPles finances. Elle a été relâchée sans être inculpée plus tard le même jour.

Son mari, et ancien président du SNP, Peter Murrell, était également arrêté, interrogé puis relâché.

La conférence de cette année au Event Complex Aberdeen – TECA – est la première de M. Yousaf en tant que chef du parti et également premier ministre.

Dimanche, M. Humza a encouragé son parti à voter contre l’utilisation des prochaines élections générales comme un référendum de facto sur l’indépendance – une stratégie défendue par son prédécesseur.

Au lieu de cela, le parti a convenu que s’il remportait la majorité des sièges écossais à Westminster, il utiliserait cela comme un mandat pour entamer des négociations sur la manière dont l’Écosse pourrait se déclarer indépendante. La plupart des intervenants ont déclaré qu’ils pensaient que le prochain gouvernement serait dirigé par les travaillistes.

Mme Sturgeon a déclaré qu’une partie de son intention en démissionnant était « que le parti prenne le temps de réfléchir à la voie à suivre ».

Elle a démissionné après que ses tentatives d’organiser un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse aient été stoppées par les tribunaux.

Lorsqu’on lui a demandé si elle soutenait M. Yousaf – présenté comme un candidat de la continuité de Sturgeon lors de la course à la direction – Mme Sturgeon a répondu : « Vous savez que je pense que Humza fait un travail fantastique en tant que chef du parti et en tant que premier ministre. »

Mme Sturgeon a été vue très rarement en public depuis son départ de son poste de première ministre et chef du parti en mars.

C’est sa fête défaite récente dans les régions de Rutherglen et Hamilton-Ouest l’élection partielle a également été posée à Mme Sturgeon – notamment si son arrestation avait joué un rôle dans les décisions des électeurs.

Elle a déclaré : « Écoutez, je ne suis plus le leader du SNP. Humza est plus que capable de parler pour lui-même.

« Je suis un leader, mais je pense qu’il est juste de dire que j’étais un leader avec pas mal de succès électoraux à mon actif.

« J’ai hâte de soutenir le futur succès électoral du SNP à un titre très différent. »