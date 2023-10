Conférence du Parti Travailliste – préparation : Angela Rayner dévoilera son plan pour améliorer la situation des travailleurs

La leader adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, ouvrira la conférence travailliste à Liverpool (Peter Byrne/PA)

(Fil PA)

Des députés travaillistes, des délégués et des lobbyistes se rendent à Liverpool pour cinq jours de débat politique, de rassemblements et de réseautage alors que la conférence du parti commence dimanche.

Le chef du parti, Sir Keir Starmer, se rendra au rassemblement annuel renforcé par une avance confortable dans les sondages et une victoire éclatante aux élections partielles contre le SNP dans les sièges de Rutherglen et Hamilton West en Écosse.

Son adjointe Angela Rayner, qui est également secrétaire fantôme, profitera de son discours principal pour promettre « un travail décent, un logement sûr et une communauté forte » pour tous sous un gouvernement travailliste.

Avant la conférence, qui porte le slogan « Récupérons l’avenir de la Grande-Bretagne », elle a déclaré : « Avec cinq premiers ministres en sept ans et un chaos et une instabilité constants, l’avenir de la Grande-Bretagne a été laissé au second plan. L’héritage des conservateurs est le déclin national – une nation nivelée et privée d’espoir.

La chancelière fantôme Rachel Reeves montera sur la scène principale lundi pour détailler comment les travaillistes pourraient relancer l’économie en berne, avant le discours d’ouverture de Sir Keir mardi.

Cela survient après que le Parti travailliste pourrait remporter 42 sièges en Écosse si les élections partielles de Rutherglen et Hamilton West étaient reproduites lors d’élections générales, a déclaré un expert en sondages.