Conférence du Parti travailliste 2023 : « Insensé » d’ignorer les leçons des défaites électorales passées, prévient Blunkett à Starmer

Le leader travailliste écossais salue la victoire « sismique » aux élections partielles de Rutherglen

L’ancien ministre de l’Intérieur, David Blunkett, a averti que le parti travailliste de Rishi Sunak n’était pas « prêt à compter » dans la course aux élections de l’année prochaine.

Dans un article du journal The Independent, Lord Blunkett a déclaré qu’il serait « insensé » de la part de Sir Keir Starmer d’ignorer les leçons des défaites passées, même si les travaillistes sont en tête dans les sondages.

Il a déclaré : « Sans vivre dans le passé, nous devons tirer les leçons qui nous apprennent que l’impopularité de nos adversaires ne suffit pas.

« Le revirement de Sunak sur le changement climatique n’est pas un hasard. Il ne s’agit pas non plus d’une simple réaction aux élections partielles d’Uxbridge et de Ruislip. Je suis absolument convaincu de la nécessité d’un avenir durable, mais pour y parvenir, nous devons faire du changement une promesse et non une punition.

Cela survient alors que des députés travaillistes, des délégués et des lobbyistes se rendent à Liverpool pour cinq jours de débat politique, de rassemblements et de réseautage alors que la conférence du parti commence dimanche.

Sir Keir se rendra au rassemblement annuel renforcé par une avance confortable dans les sondages et une victoire éclatante aux élections partielles contre le SNP dans les sièges de Rutherglen et Hamilton West en Écosse.