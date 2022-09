Conférence du parti conservateur : les groupes de protestation prévoient une journée d’action sur le coût de la vie pour le début de la conférence de 2022

Les groupes de protestation doivent unir leurs forces pour une “journée d’action” sur le coût de la vie, avec des manifestations qui auront lieu à travers la Grande-Bretagne alors que les délégués se rassemblent pour la conférence des conservateurs.

Des organisations telles que la campagne Don’t Pay, Just Stop Oil et Enough is Enough descendront dans les rues de dizaines de villes le 1er octobre – dans ce qui devrait être la plus grande série de manifestations sur le coût de la vie à ce jour.

Les rassemblements et les marches sont programmés alors que les travailleurs des syndicats RMT, CWU et Aslef se mettent en grève au sujet des salaires et des conditions de travail – et coïncident également avec une augmentation importante des factures à l’approche de l’hiver.

Ils seront également rejoints par des militants du groupe climatique Extinction Rebellion, tandis que la coalition de gauche People’s Assembly organise une manifestation devant la conférence des conservateurs le 2 octobre prochain.

La campagne Don’t Pay UK indique que près de 200 000 personnes se sont inscrites pour participer à sa grève des factures en raison de la flambée des factures d’énergie, mais le groupe veut faire sentir sa présence dans les rues tandis que les projecteurs sont braqués sur la fête de Liz Truss.

Le gouvernement s’est engagé à contrôler les prix afin que le ménage moyen ne paie pas plus de 2 500 £ pour ses factures d’énergie – mais le chiffre représente toujours une augmentation et les principaux groupes de réflexion ont déclaré qu’il ne protégerait pas les plus pauvres.

La hausse des factures débute le 1er octobre, contre 1 971 £ actuellement – ​​et environ le double du taux de 1 277 £ au début de cette année.

“Des millions d’entre nous ne pourront tout simplement pas garder la tête hors de l’eau alors que les sociétés énergétiques font des milliards de bénéfices”, a déclaré Susan Robinson, une militante Don’t Pay basée à Lancaster.

“Les groupes Don’t Pay descendent dans les rues des communautés à travers le Royaume-Uni pour exiger la fin des profits qui alimentent cette crise et l’action du gouvernement pour s’assurer qu’il n’y ait pas de froid dans leurs maisons cet hiver.”

Les groupes ont construit une carte interactive pour aider les gens à trouver leur manifestation la plus proche.

La conférence du parti conservateur aura lieu à Birmingham du 2 au 5 octobre, les délégués devant se rendre dans la ville le 1er octobre pendant les grèves ferroviaires.

De retour à Westminster, les militants de Just Stop Oil devraient organiser une manifestation assise sur la place du Parlement. Le groupe demande au gouvernement de cesser d’autoriser les nouveaux projets pétroliers et gaziers, de taxer les milliardaires qui polluent l’environnement, d’investir dans l’isolation des maisons et de réduire le coût des factures d’énergie et des transports publics.

Mais Sadiq Khan a exhorté lundi le groupe à ne pas perturber le marathon de Londres, qui se déroule le même jour dans la capitale.

D’autres manifestations ont lieu dans des villes comme Manchester, Leeds, Sheffield, Oxford, Lancaster, Darlington et Gillingham.

Bruce Murphy, de Just Stop Oil, a déclaré : « Cet automne, nous ripostons. Nous rassemblerons les tactiques utilisées à travers les âges par les gens ordinaires qui s’opposent à l’injustice.

« Faites grève, ne payez pas, occupez. Cela va être le grand quelque chose que nous attendions tous.

Alanna Byrne d’Extinction Rebellion UK, a déclaré que le Royaume-Uni “fait face à crise après crise”, ajoutant: “Le paysage est mûr pour une mobilisation massive de personnes se rassemblant pour créer un changement. Parce que la crise climatique et la crise de notre société partagent le même cause profonde : quelques égoïstes qui cherchent à profiter de la souffrance des gens et de la destruction de notre monde, tandis que le reste d’entre nous est obligé de payer pour des crises que nous n’avons pas créées. »

“Ne vous y trompez pas, le gouvernement britannique ne se soucie pas de nous. Le mini-budget de la semaine dernière l’a prouvé. La seule option qui reste est une mobilisation massive des gens pour se rassembler à travers les différences afin de résister à l’injustice en cours.”