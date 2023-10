Conférence du Parti conservateur expliquée : John Rentoul répond à vos questions

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été critiqué cette semaine après son premier discours à la conférence du Parti conservateur.

Ce n’est pas un, mais deux anciens Premiers ministres conservateurs qui ont attaqué le projet de M. Sunak d’abandonner le tronçon nord du HS2 et d’interdire aux jeunes de pouvoir acheter des cigarettes.

Alors que Liz Truss a déclaré qu’elle voterait contre les projets visant à éradiquer le tabagisme, David Cameron a déclaré qu’une « opportunité unique dans une génération » avait été perdue en supprimant le HS2.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a également exposé son intention de remplacer le baccalauréat et d’obliger les élèves à étudier les mathématiques et l’anglais jusqu’à 18 ans et s’est engagé à dépenser les 36 milliards de livres sterling économisés grâce au HS2 pour stimuler les projets de transport à travers le pays.

Mais que nous a appris la conférence sur l’état actuel du Parti conservateur ? Et que signifient les projets du Premier ministre pour l’avenir des conservateurs ?

Voici six questions suite à la conférence du Parti conservateur qui sont venues de Indépendant lecteurs lors d’un « Demandez-moi n’importe quoi » – et mes réponses.

Q : Pourquoi ne parlent-ils pas de logement ? Nous sommes le pire pays du monde moderne lorsqu’il s’agit de trouver un logement abordable.

Gezzer

UN: Il y a eu deux omissions choquantes dans le discours de la conférence de Rishi Sunak : l’une concernait le coût de la vie, qui n’a été évoqué qu’en passant lorsqu’il parlait de l’importance de réduire de moitié l’inflation, et l’autre concernait le logement. Évidemment, on ne peut pas tout mettre dans un discours de leader, mais Sunak aurait pu supprimer le truc étrange et inauthentique « nous sommes le changement » et insérer un paragraphe sur le logement, d’autant plus que les travaillistes continuent d’affronter les deux côtés sur la question des droits des résidents existants par rapport aux objectifs nationaux en matière de logement. -bâtiment. Plus récemment, les députés travaillistes ont voté en faveur du maintien de règles environnementales inutilement strictes qui empêchent la construction de milliers de maisons.

Q : Quelle influence les conservateurs nationaux ont-ils sur l’idéologie du parti conservateur ? Comment voyez-vous cela évoluer ?

Véritable Européen

UN: Mon impression depuis Manchester est que les Trussites et les Faragenistes sont deux minorités qui se chevauchent au sein du parti conservateur – plus nombreuses parmi les membres de base que parmi les députés, mais une minorité tout de même, même additionnée. Ce sont des choses différentes : les « conservateurs nationaux » sont des nationalistes aux frontières fermées (Suella Braverman), tandis que Truss représentait un groupe plus incohérent de fondamentalistes libéraux du marché, qui donnent davantage la priorité à la croissance, ce qui explique pourquoi elle et Braverman se sont brouillés.

Beaucoup de choses dépendent de la défaite des conservateurs aux élections, et si oui, dans quelle mesure. Si le parti travailliste dispose d’une majorité assurée, disons plus de 40 voix, les membres conservateurs pourraient s’écarter encore une fois de la réalité, comme Michael Gove a décrit l’interrègne de Truss, et adopter le farageisme, voire le farage réel. L’effet que cela aura sur l’électorat au sens large peut être mesuré par le fait que Dominic Cummings pensait que Farage était trop toxique pour être autorisé à participer à la campagne officielle du Brexit lors du référendum de 2016.

Si les travaillistes ont une petite majorité, ou s’il y a un parlement sans majorité, je pense que l’instinct d’auto-préservation des conservateurs entrera en jeu. Je ne sais pas à quel point Kemi Badenoch, Penny Mordaunt ou James Cleverly seraient bons à la tête du parti. opposition, mais ils n’auront pas grand-chose à voir avec le « conservatisme national ».

Q : Cummings conseille-t-il à Sunak de se lancer dans de grands projets tels que l’annulation de HS2 ?

David Noble

UN: Un initié anonyme aurait déclaré que le conseil de Cummings à Rishi Sunak était le suivant : « Faites les choses mentales qui prouvent que vous n’êtes pas l’establishment. » Ce serait un plan astucieux, voire un plan de Cummings, digne de Baldrick de Blackadder.

D’après cette lecture de la conférence des conservateurs, le désastre de la présentation du Premier ministre refusant pendant trois semaines de confirmer que le HS2 vers Manchester se poursuivrait, tout en niant qu’une décision avait été prise, était tout à fait délibéré. Il a été conçu pour attirer l’attention sur la décision importante et controversée de Sunak qui séduirait les électeurs indécis – non seulement parce que les petits projets de transport sont plus crédibles que les grands, mais aussi parce qu’elle martèle le message selon lequel le Premier ministre fait attention à l’argent des contribuables. .

Eh bien, c’est une théorie, n’est-ce pas ? Je ne l’achète pas. Il est vrai que Cummings est depuis longtemps opposé au HS2, et que la suppression du HS2 pourrait être populaire auprès de certains électeurs influents – notamment parce que cela suggère que le Premier ministre est prudent avec l’argent des contribuables – mais je pense que c’était une décision qui était censée être prise. annoncé lors du communiqué d’automne (22 novembre). Sauf que Jon Stone de The Independent a repéré l’importance de certains documents du Trésor capturés par un photographe.

Q : Alors que Johnson et Cameron critiquent tous deux la débâcle du HS2, y a-t-il déjà eu une conférence au cours de laquelle un dirigeant a été aussi ouvertement ridiculisé ?

Rob Harding

UN: Certaines personnes ont la mémoire courte, Rob ! Je me souviens de la conférence des conservateurs de l’année dernière, quand Liz Truss a traversé une période difficile…

Q : Concernant l’interdiction de fumer, ne savent-ils pas que l’interdiction ne fera que rendre le tabac plus attrayant pour les jeunes ?

Ellis Wayman

Je suis un libéral et je pense qu’une interdiction totale est sévère, d’autant plus que la popularité du tabac diminue de toute façon. Mais j’avais tort d’interdire de fumer dans les espaces publics fermés, ce à quoi je m’opposais pour les mêmes raisons. Cela s’est avéré être une bonne idée, soutenue par les fumeurs eux-mêmes. Le tabagisme est en voie de disparition, alors cela vaut peut-être même la peine de copier Jacinda Ardern pour s’en débarrasser complètement. J’ai trouvé cette partie du discours de Sunak étonnamment convaincante.

Q : Sunak sera-t-il plus faible, non pas à cause de l’annulation de HS2 (assez mauvais), mais du fait qu’il a menti de manière flagrante à ce sujet ?

Tom Burgess

UN: Je suis contre l’utilisation du mot en L. Sunak s’est appuyé sur la sémantique pour tenir le coup avant l’annonce officielle dans son discours, mais je ne pense pas que ce soit grave. Pour autant que je sache, le Premier ministre avait pris la décision de principe au moment où The Independent a rapporté qu’il était en pourparlers avec Jeremy Hunt au sujet de la phase 2 du HS2 il y a trois semaines. En effet, il était sceptique quant au bien-fondé du HS2 depuis au moins deux ans et avait déjà tenté de réduire et de reporter certaines parties du projet, mais il était maintenant sur le point de prendre une décision pour la déclaration d’automne.

Mais une décision de principe n’est pas une décision finale, et techniquement, elle n’a pas été prise jusqu’à ce que le cabinet l’accepte dans une chambre d’hôtel la veille du discours du Premier ministre. Et dans la pratique, une décision n’est une décision que lorsqu’elle est annoncée, car les ministres peuvent toujours changer d’avis au dernier moment.

Je pense que Sunak a été affaibli par le désastre de la présentation, celui de ne pas avoir confirmé pendant trois semaines que la ligne irait jusqu’à Manchester et d’être obligé d’annoncer, à Manchester, que ce ne serait pas le cas. Mais de nombreux électeurs seront d’accord avec la décision et négligeront le chaos de la manière dont elle a été annoncée.