Conférence du parti conservateur : à quelle heure est le discours de Liz Truss ?

Liz Truss montera sur scène à Birmingham pour son premier discours de conférence conservateur mercredi.

Le Premier ministre devrait dire que “tout le monde bénéficiera” de son plan économique.

Ici, nous examinons à quelle heure est le discours de Mme Truss et ce qu’elle est censée dire:

À quelle heure Liz Truss parle-t-elle aujourd’hui ?

Mme Truss prononcera son discours sur la scène principale à 11h05, dans un segment intitulé “Getting Britain Moving”.

Qu’est-ce qu’elle est censée dire ?

Mme Truss devrait utiliser son discours prononcé pour expliquer pourquoi elle pense que ses politiques économiques en valent la peine, malgré les récentes “perturbations” des marchés.

Elle promettra que « tout le monde profitera » de ses baisses d’impôts. Au milieu d’une rébellion croissante de ses députés sur certains aspects de son plan économique, Mme Truss doit persuader les participants à la conférence qu’elle est sur la bonne voie.

“Chaque fois qu’il y a du changement, il y a des perturbations”, dira-t-elle aux membres du parti.

Liz Truss prononcera son discours mercredi matin (Reuters)

“Tout le monde ne sera pas d’accord. Mais tout le monde bénéficiera du résultat – une économie en croissance et un avenir meilleur », ajoutera-t-elle.

On ne s’attend pas à ce qu’il y ait de grandes annonces politiques dans son discours.

Mme Truss dira également qu’elle se concentre sur la croissance de l’économie. Elle ajoutera qu’on s’est trop concentré sur la redistribution de la richesse au sein de la société, plutôt que sur l’augmentation de la taille de l’économie.

Premier ministre Liz Truss et Kwasi Kwarteng (Getty Images)

« Au lieu de cela, nous devons faire grossir le gâteau pour que tout le monde obtienne une meilleure part. C’est pourquoi je suis déterminée à adopter une nouvelle approche et à nous sortir de ce cycle de forte fiscalité et de faible croissance », dira-t-elle.

«Nous avons un énorme talent à travers le pays. On n’en fait pas assez. Pour y parvenir, nous devons faire bouger la Grande-Bretagne. Nous ne pouvons plus avoir de dérive et de retard en ce moment vital. »

Comment regarder le discours?

Le discours du Premier ministre sera retransmis en direct sur Bbc et sera également en direct sur ce site Web.

Vous pouvez également suivre la couverture de notre blog en direct ici :