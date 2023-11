Conférence de presse Tre Lamb – Semaine 11 à Tennessee Tech

Chaque mardi pendant la saison de football, l’entraîneur en chef de football de Gardner-Webb tiendra une conférence de presse hebdomadaire sur Zoom à 9h30 HAE/8h30 CDT pour discuter du match de football Gardner-Webb chaque semaine. Cette semaine, l’entraîneur Lamb a rencontré les médias pour discuter du prochain concours sur route de Gardner-Webb à Tennessee Tech le samedi 11 novembre à 14h30.

DÉCLARATION D’OUVERTURE

“Samedi n’aurait pas pu se passer mieux pour nous. Avec notre match, et puis ce qui s’est passé dans la ligue, avec Charleston Southern battant Tennessee State et Robert Morris battant SEMO. Nous contrôlons notre propre destin. Nous gagnons les deux derniers, Nous y sommes. Nous sommes bénis et reconnaissants. Tout d’abord, c’est une belle victoire de retour pour nous. Nous avons pris l’avantage, 24-10 à la mi-temps, puis nous sommes sortis et avons abandonné, 28 points sans réponse. Coach Merritt, est un excellent entraîneur de football, il fait beaucoup avec ce qu’il a et j’ai beaucoup de respect pour lui. Je pense que leur quarterback, Zevi Eckhaus, est le meilleur quarterback de cette conférence. Je l’ai vu depuis deux ans. Il nous a incendiés l’année dernière, et il nous a encore incendiés cette année. C’est un excellent quarterback. Il est incroyable. Il est avisé. Il fait un excellent travail et l’entraîneur Merritt a une bonne équipe. Je pense qu’ils sont l’un des les équipes les plus sous-estimées de la conférence et vraiment à travers le pays. Ils sont passés de NEC au Grand Sud, maintenant au Grand Sud-OVC, et maintenant ils vont à la CAA, donc ils ont fait d’énormes progrès en tant qu’administration au cours des cinq dernières années environ. Mais c’est beaucoup de mérite qui leur revient. Ils se sont battus et n’ont pas abandonné. Nous avons eu l’occasion de mettre le match de côté, mais nous ne l’avons pas fait. Ils ont pris leur élan. Jaylen (King), notre quarterback de première année, est éliminé et nous devons aller voir Gino (anglais), et il arrive et a deux buts pour égaliser le match, puis finalement le gagner. Je suis juste incroyablement fier du courage, de la ténacité et de la volonté de gagner de notre équipe de football. Vous ne pouvez pas mettre cela sur papier, mais nous trouvons des moyens d’y parvenir et cela me rend fier.”

“Je ne pense toujours pas que nous ayons joué notre meilleur football. Nous sommes toujours à -9 en termes de taux de rotation, qui est le 118ème sur 128 équipes dans le football universitaire. Nous commettons toujours notre juste part d’erreurs. Le jeu au pied “C’était très solide samedi pour la première fois de l’année. Nous étions vraiment très bons dans les équipes spéciales. Cela nous a aidés à gagner ce match de football. C’est difficile de jouer là-haut. Il y avait 5 000 personnes là-bas, un environnement génial. Mais ça C’était un moment important pour nous. Samedi soir, nous regardons les matchs dans l’avion, prêtons attention à tous les scores et les regardons sur nos téléphones, et les enfants deviennent fous à l’arrière de l’avion. C’est juste un moment vraiment C’est un bon sentiment lorsque nous avons atterri, que nous contrôlions ce que nous devons contrôler. J’espère donc que nous jouerons notre meilleur football jusqu’à la fin. Nous savons que tout le monde va essayer de nous faire tomber et de tirer contre nous. Nous devons absolument contrôler nos émotions et aller en chercher une ici sur la route.”

Q1 – À quoi ressemble votre situation de quarterback ?

“Nous essayons d’obtenir Matthieu Caldwell dos. Il s’est séparé de l’épaule de son bras lanceur plus tôt dans l’année. Il s’habillera probablement, mais je ne sais pas s’il essaiera de jouer. Il va essayer de lancer aujourd’hui, donc on verra. Jaylen King a une commotion cérébrale. Il est entré dans le protocole samedi soir lorsque nous sommes rentrés à la maison, j’espère donc qu’il sera blanchi d’ici jeudi. Si tout se passe bien avec sa blessure bien sûr. Nous n’allons certainement pas le remettre là-bas s’il ne peut pas y aller. Gino anglais presque remporté notre poste de titulaire plus tôt cette saison au camp d’entraînement. Nous avons donc trois quarterbacks, dont un en très bonne santé, avec Gino. Nous avons Matt avec une blessure à l’épaule, puis Jaylen avec une commotion cérébrale. Tous les trois vont essayer de jouer.”

“C’est une situation unique. J’ai parlé avec l’équipe hier soir lors de la réunion d’équipe, et nous devons intensifier nos efforts dans d’autres domaines et faire des jeux pour celui qui occupe le poste de quart-arrière. Notre total de points augmente en attaque, mais défensivement, nous Nous ne pouvons pas avoir un autre troisième quart-temps comme nous l’avons eu la semaine dernière. Nous avons joué un très bon football, à l’exception de quatre entraînements consécutifs. Et leur donner un terrain court n’a pas aidé. Nous avons eu deux échappés de notre porteur de ballon, puis un choix malade. C’était une recette pour un désastre pendant cette période de football. Heureusement, nous avons pu revenir et gagner.”

Q2 – Qu’est-ce que ça fait de retourner à Tennessee Tech cette semaine ?

“Cet endroit est spécial pour moi, et il le sera toujours. Et vous ne pouvez pas rester assis ici et le nier. J’y ai passé beaucoup de temps. Mais j’ai dit à notre équipe hier soir que ce n’était pas à propos de moi, je Je ne joue pas de snaps samedi. Cela n’a rien à voir avec moi. C’est un thé qui fait obstacle à nos objectifs, et chaque objectif dont nous avons parlé en pré-saison est réalisable. Ces deux dernières semaines, nous sommes arrivés à Tennessee Tech et Charleston Southern à domicile. C’est un adversaire sans visage.

“Je pense que l’entraîneur Dwayne (Alexander) a complètement reconstruit cette équipe. Leur quart-arrière de première année (Jordyn Potts) leur a donné une étincelle offensivement. Ils sont vraiment bons en défense. Je pense qu’ils ont bien recruté et ils ont un excellent ” Vous pouvez dire qu’ils savent ce qu’ils font avec les nuances de ce qu’ils ont avec les blitz et les changements de couverture devant les fronts. Je pense qu’ils sont bien meilleurs que ce que leur record montre. “

Q3 – Quelle est la clé de la victoire ce week-end ?

“Les deux équipes ont retourné le ballon trop de fois. Je pense que nous sommes à moins-neuf et leur marge de chiffre d’affaires à moins-8. Les deux défenses obtiennent leur juste part de revirements, mais je pense qu’avec les jeunes en attaque des deux côtés, “Les équipes spéciales, les revirements vont apparaître dans les moments critiques. Les équipes spéciales vont jouer à nouveau un rôle énorme. Ils ont des retourneurs très compétents et leur jeu au pied est très fort. Cela a toujours été le cas. Nous devons nous présenter à ce titre. , et nous devons trouver un moyen d’obtenir des verges et d’entrer dans la zone rouge. Nous avons besoin de touchés et non de paniers. Nous allons y aller au quatrième essai. Nous l’avons fait ces deux dernières semaines, et nous le ferons continuer à le faire. Nous devons convertir certaines situations critiques, et nous devons les empêcher de se convertir. Mais nous avons potentiellement deux quarterbacks de première année qui s’affronteront contre de bonnes défenses. C’est un match assez équilibré. Je pense qu’ils ont un très bon club de balle. »

Q4 – Qu’est-ce que ça fait de, comme vous l’avez dit, contrôler votre propre destin en conférence ?

“Nous avons le contrôle. Nos joueurs le savent. Nous le savions lorsque l’avion a atterri samedi soir. Cela vient avec de l’excitation, mais aussi de la pression. La pression est un privilège. Il n’y a pas beaucoup d’équipes dans le pays qui peuvent dire qu’elles contrôlent. leur propre destin. Peut-être dix dans le FBS et 20 dans le total du FCS. Jouer des matchs significatifs en novembre pour ces seniors est important. Ce sont les gars qui sont venus ici lors de ma première classe de recrutement. Cela va demander un gros effort ces deux prochains semaines pour y parvenir. Je pense que le fait que nous gagnions des matchs serrés et que nous trouvions un moyen de gagner donne confiance à nos gars maintenant. L’autre côté est que nous voulons être en mesure d’écarter certaines équipes plus tôt et non arriver dans les moments où nous avons gagné tard. Je pense que notre équipe joue avec confiance en ce moment. Ils pensent qu’ils peuvent gagner. Mais il n’y a pas beaucoup d’équipes qui peuvent dire que personne d’autre que nous ne contrôle son propre destin. Et C’est un privilège que nous avons mérité et de bonnes choses se sont produites samedi pour que cela se produise, et je le comprends. Je suis reconnaissant pour cela. Mais nous sommes dans une bonne position. Si vous me disiez en début d’année qu’à deux matchs de la fin vous avez une chance et que si vous gagnez les deux derniers, vous êtes partant ? J’aurais pris ça. Cent pour cent.”

Gardner-Webb se rend à Cookeville, au Tennessee, pour son dernier match sur la route de la saison contre Tennessee Tech. Le coup d’envoi est prévu à 14 h 30, heure de l’Est/13 h 30, heure centrale le samedi 11 novembre.