Conférence de presse sur le succès de Jawan : Shah Rukh Khan parle de scènes romantiques avec Nayanthara ; dit : « Comment n’aimeriez-vous pas un personnage comme Narmada »

C’est l’heure de la fête. Jawan s’est avéré être l’un des plus gros blockbusters que Bollywood ait jamais vu. En une semaine, la collection au box-office de Shah Rukh KhanLe nouveau film de a touché la barre des Rs 700 crore avec une collection mondiale. Le film est toujours aussi performant et on s’attend à ce que le film franchisse bientôt la barre des 1 000 crores de roupies au box-office. Aujourd’hui, un événement réussi a eu lieu à Mumbai. Il a été honoré par Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, directeur Atlee, Deepika Padukone et compositeur de musique Anirudh. Nayantharaqui a fait ses débuts à Bollywood avec Jawan, n’a pas pu participer à l’événement car c’est l’anniversaire de sa mère.

Shah Rukh Khan parle de scènes romantiques dans Jawan et le personnage de Nayanthara dans le film

À celui de Jawan Lors de la conférence de presse à succès, Shah Rukh Khan a parlé de tous les aspects du film, y compris du personnage de Nayanthara, Narmada. Il a dit que lorsque les gens qui respectent les femmes écrivent des scènes d’amour, elles sont belles à l’écran. Il a ajouté que si une scène montre du respect pour une femme, elle apporte de l’amour à l’écran et peut-être que les créateurs n’ont pas souhaité souligner la romance. Shah Rukh Khan a en outre loué le personnage de Narmada. Dans le film, elle décide de rompre avec son amant qui lui demande d’opter pour l’avortement. Shah Rukh Khan a déclaré : « Comment n’aimeriez-vous pas un personnage comme Narmada, une femme forte qui choisit son enfant plutôt qu’un homme. »

Bien que Nayanthara n’ait pas pu participer à l’événement, elle a rejoint l’équipe via un message vidéo. Elle a remercié tout le monde, y compris les fans et les sympathisants, de lui avoir témoigné un immense amour. La vidéo de la même chose a été partagée par

Fan Club de l’univers de Shah Rukh Khan sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan parlant du personnage de Nayanthara ci-dessous :

C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mère de Nayanthara et l’actrice n’a donc pas pu être présente à l’événement. Gentiment, Shah Rukh Khan a même chanté Joyeux anniversaire à la mère de Nayanthara. Jawan La conférence de presse à succès a été un succès car elle a eu de nombreuses performances et des stars étant à leur meilleur. Deepika Padukone a ajouté du charme à l’événement en dansant sur la chanson Chaleya avec Shah Rukh Khan.