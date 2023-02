Conférence de presse du Super Bowl sur le haut plongeant et la jupe haute fendue de Rihanna – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Shopland/Shutterstock

Le moment que nous attendions tous est presque arrivé – de Rihanna Spectacle de la mi-temps du Super Bowl – et elle nous a donné un aperçu de ce qui allait arriver lors d’une conférence de presse le 9 février. robe midi.

Pour la conférence de presse, Rihanna n’a pas déçu lorsqu’elle portait un soutien-gorge noir qui révélait un décolleté ample avec une veste courte oversize en cuir et fourrure marron sur le dessus. Elle a stylisé la veste avec une jupe midi grise moulante à taille haute qui avait une fente à hauteur de cuisse sur le côté, révélant ses jambes aimantes et toniques.

Dans le plus pur style RiRi, ses accessoires étaient la meilleure partie alors qu’elle berçait une paire de talons de gladiateur en peau de serpent qui s’attachaient jusqu’aux genoux. Des boucles d’oreilles pendantes massives en argent et en diamants, un collier ras du cou à grosse chaîne en argent et des bagues en argent ont lié son look. Quant à son glam, Rihanna avait ses cheveux noirs lissés en une longue queue de cheval tressée. Ses cheveux étaient bien séparés au milieu tandis que deux morceaux étaient laissés de chaque côté pour encadrer son visage. Un smokey eye brun sensuel avec une doublure en œil de chat noir foncé et une lèvre mate rouge vif audacieuse ont complété son look.

Lors de la conférence de presse, Rihanna a révélé que sa performance à la mi-temps durera 13 minutes. Dans l’interview, on a demandé à Rihanna pourquoi elle brillait et si c’était dû au surligneur de sa marque de maquillage, Fenty. Elle a plaisanté: «Le surligneur Fenty aide définitivement aujourd’hui parce que je n’ai pas encore dormi. Nous avons travaillé sur le site toute la nuit dernière et je suis juste resté là, je me suis retrouvé dans une préparation, et d’une manière ou d’une autre, je suis ici.

