Conférence de Paris sur les moyens de fournir une aide aux civils à Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les propositions visant à trouver des moyens d’aider les civils de Gaza au milieu de la guerre israélienne incluent l’ouverture d’un couloir maritime et la mise en place d’hôpitaux flottants.

Des délégations de plus de 80 pays et organisations se réunissent en France pour une conférence sur l’aide aux civils dans le contexte du bombardement israélien de la bande de Gaza, avec des propositions pour un couloir maritime humanitaire et des hôpitaux de campagne flottants.

Depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre, Israël a riposté en imposant un « siège complet » qui a restreint l’entrée de nourriture, d’eau et de carburant dans la bande de Gaza, et en lançant une campagne de bombardements incessante qui a tué plus de 10 000 personnes, dont la moitié sont des victimes. enfants.

Plusieurs pays européens, les Etats-Unis et des puissances régionales comme la Jordanie, l’Egypte et les pays du Golfe ainsi que des responsables des Nations Unies et des organisations non gouvernementales devraient assister à la réunion de Paris jeudi, a indiqué la présidence française.

Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh est également présent.

Le président français Emmanuel Macron, qui a appelé à une « pause humanitaire » dans la guerre, souhaite que la conférence réponde aux besoins croissants de l’enclave palestinienne assiégée, notamment en nourriture, en eau, en produits médicaux, en électricité et en carburant.

Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), le plus haut responsable humanitaire de l’ONU et le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) devraient fournir des détails sur les besoins urgents dans la bande de Gaza.

Aide financière

Plus de 1,5 million de personnes – soit environ 70 pour cent de la population de Gaza – ont fui leurs foyers, et on estime qu’environ 1,2 milliard de dollars sont nécessaires pour répondre à la crise dans le territoire palestinien.

Le président chypriote Nikos Christodoulides présentera son plan pour un couloir maritime humanitaire vers Gaza, qui, selon lui, vise un « flux soutenu et sécurisé d’un volume élevé d’aide humanitaire vers Gaza dans l’immédiat, à moyen et à long terme ».

Les autorités françaises ont déclaré qu’elles envisageaient également d’évacuer les blessés sur des navires-hôpitaux en mer Méditerranée, au large de la côte de Gaza.

Paris a envoyé un porte-hélicoptères au large des côtes chypriotes et en prépare un autre avec à son bord des capacités médicales à cet effet.

Les discussions de jeudi porteront également sur le soutien financier et d’autres moyens d’aider les civils de Gaza.

aide en français

La France devrait annoncer des financements supplémentaires.

Paris a déjà fourni 20 millions d’euros supplémentaires (21,4 millions de dollars) d’aide humanitaire à Gaza par l’intermédiaire de l’ONU et d’autres partenaires depuis le 7 octobre et a envoyé 54 tonnes de fournitures humanitaires via trois vols vers l’Égypte.

Mardi, le gouvernement allemand a annoncé qu’il fournirait 20 millions d’euros de nouveaux fonds, en plus du déblocage de 71 millions d’euros (75,9 millions de dollars) déjà réservés à l’UNRWA à la suite d’une étude lancée après l’attaque du Hamas.

Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen participent également à la conférence.

Le bloc de 27 pays est le premier fournisseur mondial d’aide aux Palestiniens. Elle a envoyé près de 78 millions d’euros (83,4 millions de dollars) cette année.

Les autorités israéliennes ne participeront pas à la conférence de jeudi, a indiqué l’Elysée.