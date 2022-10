Conférence de médecins pour donner un aperçu de la santé du sein – Shaw Local

LIBERTYVILLE – De nombreuses femmes souffrent d’affections mammaires courantes.

Joignez-vous à l’oncologue du Centre médical AMG Condell, la Dre Amber Seba, et au radiologue, le Dr Louis Manquen, alors qu’ils partagent leur expertise sur le diagnostic, les symptômes et les traitements disponibles pour ces affections.

La conférence aura lieu de 18 h à 19 h le 18 octobre au Center Club Libertyville Cafe, 200 W. Golf Road, Libertyville.

Seba est spécialisée en hématologie et en oncologie. Manquen est un radiologue diagnostique spécialisé dans l’imagerie mammaire et le diagnostic du cancer du sein par mammographie, échographie et IRM. Tous deux font partie du personnel du Advocate Medical Center.

Pour vous inscrire, passez à la réception ou appelez le 847-990-5750.