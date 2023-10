Conférence conservatrice 2023 : l’agenda déraillé par la fureur du HS2 avec la majorité de Sunak « en danger »

« Il est temps de retrousser nos manches », déclare Hunt

En conclusion de son discours d’ouverture à la conférence conservatrice, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré : « Il est facile de soutenir une croissance plus élevée, de meilleurs services publics et une baisse des impôts. Plus difficile d’y parvenir.

« Aujourd’hui, en Grande-Bretagne, il n’existe qu’un seul parti prêt à prendre ces décisions difficiles.

« Notre parti et notre premier ministre, dont la diligence et la ténacité nous ont donné le cadre de Windsor, la Déclaration atlantique, l’accord commercial transpacifique et le plan de main-d’œuvre du NHS, dont la propre histoire montre tout ce qui est possible avec l’éducation, l’aspiration et le travail acharné. .

« Son histoire et notre histoire : plus de croissance, plus d’emplois, plus de médecins, plus d’infirmières, de meilleures écoles, moins de pauvreté, moins de criminalité.