Conférence conservatrice 2023 – en direct : Sunak s’apprête à enfin confirmer qu’il supprimera la liaison ferroviaire HS2 vers Manchester

« Cela a vendu au pays sa vision d’une nouvelle révolution industrielle dans le Nord, avec des industries de grande valeur en concurrence sur la scène mondiale et créatrices d’emplois et de prospérité pour tous ceux qui y vivent et y travaillent.

« Si ce réseau de transport connecté n’est pas réalisé, alors plus d’une décennie consacrée à jeter les bases de l’avenir du Nord aura été gaspillée, et les citoyens et les entreprises de la région se sentiront naturellement déçus et trompés. »