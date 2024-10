Conférence Care4u pour responsabiliser les soignants atteints de démence au Manitoba – PembinaValleyOnline.com

La conférence Care4u revient à Winnipeg le samedi 19 octobre, offrant aux soignants une occasion inestimable d’apprendre des stratégies pratiques et de renforcer la confiance nécessaire pour prendre soin des personnes atteintes de démence. Organisé au Victoria Inn Hotel and Convention Centre de 9 h 00 à 15 h 30, l’événement promet une journée complète de présentations captivantes, d’ateliers pratiques et de conseils d’experts, le tout pour des frais d’inscription de seulement 50 $, déjeuner compris. .

Rebecca Atkinson, de la Société Alzheimer du Manitoba, souligne l’importance de l’éducation des soignants en déclarant : « Nous devons tous en apprendre davantage, car la démence est différente pour chacun. ceux qui vivent avec la démence ? mieux nous serons préparés à fournir des soins efficaces. Le message d’Atkinson reflète l’objectif de la conférence : responsabiliser les soignants grâce aux connaissances et aux expériences partagées.

Ce qui rend la conférence Care4u particulièrement précieuse, c’est son approche personnalisée de l’apprentissage. Les participants peuvent personnaliser leur journée en choisissant les sessions qui répondent le mieux à leurs besoins. « Il existe même une possibilité de diffuser vos études », explique Atkinson. « Vous pouvez choisir les séances qui vous conviennent le plus, afin que la journée vous appartient vraiment. » Cette approche personnalisée permet aux soignants de se concentrer sur les compétences et les connaissances spécifiques dont ils ont besoin pour améliorer leur expérience de prestation de soins.

La liste des conférenciers principaux de cette année comprend les spécialistes de l’improvisation Karen Stobbe et Monty Carter, qui apportent une perspective unique aux soins de la démence. « Ils comprennent vraiment comment suivre le courant, entrer dans le monde de quelqu’un d’autre et utiliser des techniques d’improvisation pour y parvenir », partage Atkinson. Pour les soignants, il s’agit d’une compétence précieuse, car réagir à la nature imprévisible de la démence nécessite souvent une réflexion rapide et de la flexibilité.

De plus, l’artiste Tony Luciani partagera son parcours photographique à travers la démence, offrant une perspective artistique sur la prestation de soins. « L’art est une toute autre source de ressources pour susciter l’espoir et améliorer la qualité de vie », déclare Atkinson. Le travail de Luciani démontre comment la créativité peut offrir de nouvelles façons de communiquer avec ses proches et de faire de la prestation de soins une expérience plus significative.

Le thème central de la conférence Care4u est de renforcer la confiance envers les soignants, une tâche qui, selon Atkinson, commence par l’éducation et la pratique. « Entrainez-vous, entrainez-vous, entrainez-vous », souligne-t-elle. « Tout ce qui est nouveau demande de la répétition et de la compassion. Mais une fois que vous aurez commencé à acquérir ces compétences, vous serez en mesure de prodiguer des soins plus réactifs et plus empathiques. »

Prendre soin d’une personne atteinte de démence peut être accablant, mais Atkinson souligne l’importance de rester calme et compatissant, même lorsque des erreurs se produisent. « Plus je peux rester calme et plus ouverte d’esprit pour entrer dans leur monde, mieux nous nous porterons tous », dit-elle, soulignant la nécessité pour les soignants d’aborder leurs proches avec patience et compréhension.

La conférence propose non seulement des séances éducatives, mais offre également un environnement favorable où les soignants peuvent apprendre des expériences de chacun. Comme le note Atkinson : « Vous n’allez pas tout retenir de cette conférence, mais il y aura de petites choses à l’intérieur d’ici qui vous feront dire : « Oh, cela me concerne exactement. » » Ce mélange de conseils d’experts et de connexions personnelles est ce qui fait de la conférence Care4u une ressource si puissante pour les soignants.

Date : samedi 19 octobre 2024

Temps : 9h00 – 15h30

Emplacement : Hôtel Victoria Inn et centre de congrès, Winnipeg

Coût : 50$ (déjeuner inclus)

Registre: alzheimer.mb.ca/care4u

Ne manquez pas cette occasion d’apprendre, de créer des liens et de grandir en tant qu’aidant, en veillant à ce que votre proche atteint de démence reçoive les meilleurs soins possibles.