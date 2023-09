conférence aborde des questions clés dans la vallée de Mahoning | Actualités, Sports, Emplois

Les questions et opportunités vitales pour la croissance et la prospérité futures dans la vallée de Mahoning seront discutées en profondeur lors de la conférence régionale d’une journée d’Impact Ohio.

L’événement organisé jeudi au Waypoint 4180 à Canfield rassemblera des responsables du gouvernement local, des chefs d’entreprise et d’autres personnes pour entendre des experts sur l’industrie militaire et de défense de la région, la fabrication additive et le repeuplement comme moyen de répondre aux besoins en main-d’œuvre.

« Ce sont toujours nos trois principales priorités dans à peu près tout ce que nous faisons, en particulier dans les affaires gouvernementales », a déclaré Lyle Huffman, vice-président des affaires gouvernementales de la Chambre régionale de Youngstown/Warren.

Des experts de l’industrie de la défense discuteront de l’impact économique de la base de réserve aérienne de Youngstown à Vienne – premier employeur du comté de Trumbull et deuxième dans la vallée – et du centre d’entraînement militaire conjoint Camp James A. Garfield, dont une partie est dans le comté de Trumbull, près de Newton Falls.

Le panel d’une heure à 10h15 sera suivi d’un autre à 11h45 sur la façon dont l’écosystème de la fabrication additive change le paysage des industries et sur America Makes, basé à Youngstown, le National Additive Manufacturing Innovation Institute.

« Cet écosystème est énorme. America Makes… ils ont plus de 450 millions de dollars dans leur portefeuille. La majorité de cet argent finit par quitter l’Ohio, donc une partie de ce dont nous voulons parler dans cette conversation sur l’écosystème est de savoir comment mieux récupérer cet argent et le conserver dans l’Ohio pour stimuler la croissance économique », a déclaré Huffman. « Les industries qu’ils touchent sont mondiales, nous voulons donc trouver comment nous pouvons les conserver ici et en conserver une partie dans la vallée de Mahoning. »

America Makes est également l’institution phare dans le but de capturer une partie des 125 millions de dollars disponibles dans l’Ohio pour créer un pôle d’innovation à Youngstown, a déclaré Huffman.

Repeupler la Vallée en retenant les jeunes ; le retour des talents locaux et le recrutement de nouveaux visages ; et accueillir les réfugiés et les immigrants est le sujet du troisième panel à 14h30.

« La main-d’œuvre est dans tous les esprits », a déclaré Huffman. « Les besoins en main-d’œuvre, le repeuplement peut aider à répondre à ce besoin s’il est effectué correctement. »

« Si nous parvenons à résoudre ces trois problèmes et à continuer à les soutenir, je pense que la vallée de Mahoning sera différente dans 10 ou 15 ans », a déclaré Huffman.

Les participants à la conférence entendront également le trésorier de l’Ohio, Robert Sprague, et l’ancien président de la Youngstown State University, Jim Tressel, qui prononceront le discours d’ouverture.

L’événement est organisé par la Chambre de commerce de l’Ohio et la chambre régionale. Les billets coûtent 50 $, ce qui comprend une réception post-conférence de 16 h à 18 h parrainée par la chambre régionale. Allez sur régionalchamber.com et cliquez sur l’onglet Événements pour vous inscrire.

Les événements

Ordre du jour de la conférence régionale Impact Ohio Mahoning Valley 2023

9 h 30 à 10 h — Inscription, réseautage et petit-déjeuner continental

10h15 à 11h15 — Table ronde sur l’économie de l’industrie militaire et de défense dans la vallée de Mahoning

11 h 15 à 11 h 30 – Trésorier de l’Ohio, Robert Sprague

11h45 à 12h45 — Table ronde sur la fabrication additive

12h45 à 13h30 — Déjeuner

13h30 à 14h15 — Discours d’ouverture de Jim Tressel, ancien président de la Youngstown State University

14h30 à 15h30 – Table ronde sur le repeuplement de la vallée pour répondre aux besoins de main d’œuvre

15h30 — Mot de clôture

16h à 18h – Réception post-conférence

Comment y assister

Pour vous inscrire à l’événement Impact Ohio de 10 h à 16 h jeudi au Waypoint 4180 à Canfield, rendez-vous sur régionalchamber.com et cliquez sur l’onglet Événements. Le coût de 50 $ comprend également une réception post-conférence avec des hors-d’œuvre copieux et un bar ouvert organisé par la Chambre régionale de Youngstown/Warren.







