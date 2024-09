Conférence à venir | Conférence CLEBC sur les testaments, les successions et les fiducies 2024

Amy Mortimore KC, coprésidente du comité des successions et des fiducies de Clark Wilson, fera une présentation à la Continuing Legal Education Society of British Columbia Conférence sur les testaments, les successions et les fiducies qui aura lieu les 17 et 18 octobre 2024.

La deuxième journée de cette conférence hybride est consacrée au contentieux successoral, où des professeurs expérimentés partageront leurs connaissances académiques du droit ainsi que leur expérience pratique.

La séance d’Amy, « Conseils pratiques d’un juge, d’un médiateur et d’un plaideur expérimenté », abordera des sujets clés tels que les plaideurs non représentés dans le cadre d’une médiation et devant le tribunal, ainsi que des stratégies pour une médiation efficace et la préparation du procès. Elle co-présentera avec l’honorable juge Amy Francis et Tara Britnell, KC, le 18 octobre.

Ce cours est destiné aux avocats spécialisés dans les litiges successoraux et sera également utile aux avocats spécialisés dans les testaments et les successions. Les participants acquerront les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer en toute confiance des litiges successoraux complexes.

Informations sur l’événement et l’inscription

La Société de formation juridique continue de la Colombie-Britannique

Conférence sur les testaments, les successions et les fiducies 2024

Cet événement hybride offre aux participants la possibilité d’assister en personne ou virtuellement