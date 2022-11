Coney Island a un peu de tout. A-t-il besoin d’un casino ?

L’emplacement du casino proposé est la première offre de Brooklyn, l’arrondissement le plus peuplé de New York. Le processus de candidature formel n’a pas encore commencé, mais les exploitants de casinos et les promoteurs immobiliers ont déjà annoncé publiquement leurs offres, signe de l’âpreté de la compétition.

Selon la loi, le processus de candidature doit s’ouvrir d’ici le 6 janvier. Et les régulateurs de l’État ont déclaré que toute décision concernant l’emplacement des casinos ne sera annoncée “que plus tard en 2023 au plus tôt”.

Deux autres offres ont été annoncées publiquement jusqu’à présent, toutes deux à Manhattan. Les sociétés liées et Wynn Resorts proposent un casino sur une partie non développée de Hudson Yards du côté ouest de Manhattan ; SL Green Realty Corp. et Caesars Entertainment lancent un casino dans un gratte-ciel situé au cœur de Times Square. Et Steven Cohen, le propriétaire des Mets, est en pourparlers avec Hard Rock sur une offre dans le Queens.

M. Sitt soutient que Coney Island – qui a du mal à reprendre pied depuis son apogée – avait le plus besoin d’un coup de pouce économique et bénéficiait du soutien local le plus fort.

Certains piliers de Coney Island sont sceptiques. Dennis Vourderis, copropriétaire du parc d’attractions Deno’s Wonder Wheel, a déclaré que les affaires étaient en plein essor sans casino et que Coney Island est par nature saisonnière, quelles que soient les ambitions de M. Sitt tout au long de l’année. Il a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que le réseau électrique et l’infrastructure des égouts étaient déjà mis à rude épreuve.