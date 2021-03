Conduite plus rapide, plus de décès sur la route au cours de l’année pandémique Le CDC retarde l’assouplissement des restrictions pour les Américains vaccinés: mises à jour en direct du COVID-19

Les Centers for Disease Control and Prevention jeudi ont retardé la publication de directives sur les coronavirus conçues pour alléger les restrictions pour les Américains entièrement vaccinés.

On s’attendait à ce que les directives de l’agence s’alignent sur les commentaires faits cette semaine par le Dr Anthony Fauci, qui a suggéré que les «petits rassemblements» à l’intérieur des personnes vaccinées étaient probablement sans danger.

« Le risque relatif est si faible que vous n’auriez pas à porter de masque, que vous pourriez avoir une bonne réunion sociale à la maison », a déclaré Fauci lors d’un briefing du groupe de travail de la Maison Blanche lundi.

Les directives devaient également donner des conseils sur les scénarios de voyage pour les personnes vaccinées. Politico, citant deux hauts responsables de l’administration connaissant la situation, a déclaré que les directives devaient être publiées jeudi mais qu’elles avaient été retardées car elles étaient toujours en cours de finalisation. Le CDC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY.

La nouvelle survient alors que le rythme des vaccinations atteint plus de 2 millions d’Américains par jour. Le président Joe Biden a déclaré cette semaine qu’il y aurait suffisamment de vaccins pour chaque adulte aux États-Unis d’ici la fin mai. Certains experts de la santé affirment que les États-Unis pourraient atteindre cet objectif d’ici la mi-avril.

►La législature californienne a approuvé jeudi un plan de 6,6 milliards de dollars qui tente de convaincre les districts scolaires de ramener les élèves à l’enseignement en classe avant la fin de l’année scolaire et met 2 milliards de dollars d’incitatifs pour rouvrir d’ici le 1er avril. Le gouverneur Gavin Newsom soutient le plan .

► Les responsables de la santé du comté de Hillsborough, en Floride, ont déterminé que les événements officiels autour du Super Bowl 55 avaient entraîné un total de 57 cas de COVID-19. Des milliers de fans se sont rendus à Tampa pour assister au match et aux événements environnants.

►New York, l’un des premiers États des États-Unis à mettre en œuvre des restrictions de voyage sur les visiteurs nationaux au printemps dernier, a franchi une nouvelle étape vers l’assouplissement de ses politiques COVID-19 mercredi en levant la quarantaine et en testant les restrictions sur les personnes qui ont été vaccinées dans les 90 jours suivant leur deuxième inoculation.

►Une épidémie de COVID-19 à la prison d’État du Vermont à Newport est passée à 100 détenus et huit membres du personnel, a déclaré le commissaire du département des services correctionnels.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont plus de 28,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 519000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 115,4 millions de cas et 2,56 millions de décès. Près de 110 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 82,5 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les États Fiive ont annoncé des mandats de masques annulés dans les principaux rappels de mesures de sécurité contre les coronavirus au cours du mois dernier – laissant beaucoup se demander si d’autres États se joindront à la marée et modifieront la façon dont le pays traite le COVID-19 à un moment crucial de la lutte contre le COVID-19 la maladie. Lisez l’histoire complète.

USA TODAY suit l'actualité de COVID-19.

Moins de kilomètres mais une conduite plus rapide au cours de l’année pandémique alimente un pic de décès sur la route

Les décès sur la route aux États-Unis ont augmenté pour la première fois en quatre ans en 2020, alors que les verrouillages induits par les coronavirus ont ouvert des routes et conduit à une conduite plus imprudente.

Le Conseil national de la sécurité à but non lucratif estime dans un rapport publié jeudi que 42060 personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2020, soit une augmentation de 8% par rapport à 2019. En outre, le taux de mortalité par 100 millions de kilomètres parcourus a grimpé de 24%, la plus forte Le conseil a commencé à collecter des données en 1923.

Le nombre total de morts sur les routes était le plus élevé du pays depuis 2007, lorsque 43945 personnes ont été tuées dans des accidents de véhicules, même si les données fédérales montrent que le nombre de kilomètres parcourus a diminué de 13% en 2020. Le conseil de sécurité a également déclaré qu’environ 4,8 millions de personnes avaient été blessées. dans les accidents l’année dernière.

«La pandémie semble nous détourner des yeux en ce qui concerne la sécurité routière», a déclaré Ken Kolosh, directeur des statistiques du conseil de sécurité, ajoutant que la vitesse était le principal facteur contribuant à l’augmentation des décès sur la route.

La décision du gouverneur du Texas Abbott de mettre fin au mandat de masque suscite la controverse

L’annonce du gouverneur du Texas, Greg Abbott, selon laquelle il abandonne tous les mandats de masque et les restrictions commerciales à compter du 10 mars, alimente la controverse dans l’État de Lone Star. Le Dr Mark McClellan, un ancien chef de la Food and Drug Administration que l’administration Abbott a consulté dans le passé, a déclaré qu’il n’avait aucune contribution.

« Je ne pense pas que ce soit le bon moment », a déclaré McClellan. « Le Texas a fait de réels progrès, mais il est trop tôt pour une réouverture complète et pour arrêter de se cacher autour des autres. »

Le chef de la police de Houston, Art Acevedo, a qualifié le plan ambitieux d’Abbott de « grossièrement malavisé », mais a déclaré qu’il offrirait aux résidents l’occasion de voir « qui parmi nous se soucie suffisamment de leurs compatriotes Texans pour suivre des mesures simples pour protéger nos compatriotes Texans d’un virus mortel ». Le Dr John Hellerstedt, commissaire du département d’État des services de santé d’État, a déclaré qu’il n’avait pas été consulté sur la décision mais qu’il ne pensait pas qu’il y avait une menace pour la sécurité publique. Hellerstedt a déclaré qu’il pensait que les Texans devraient porter des masques, mais ne devraient pas recevoir l’ordre de le faire.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller présidentiel sur COVID, a déclaré que la décision du Texas et du Mississippi de rouvrir complètement était « inexplicable ».

Le coût réel du plan de relance de 1,9 billion de dollars reste un mystère

Les sénateurs attendaient jeudi le prix final du plan de relance COVID-19 du président Joe Biden avant d’entamer le débat sur la mesure que les démocrates sont impatients d’adopter d’ici la fin de la semaine prochaine. Le Sénat devait commencer le débat mercredi sur la législation, mais attendait toujours que le Bureau du budget non partisan du Congrès et la Commission mixte du Congrès sur la fiscalité estiment le coût total de la version sénatoriale du projet de loi, selon un haut responsable démocrate s’exprimant sur condition d’anonymat. En règle générale, le coût total ne doit pas dépasser les 1,9 billion de dollars autorisés dans la législation précédente.

Il n’y a pas que le Texas: la pression monte pour alléger les restrictions

Le Texas et le Mississippi ne sont pas les seuls États à annuler les mandats de masques et autres mesures de sécurité. Le Montana, New York et l’Arkansas font partie des États qui assouplissent rapidement les restrictions, créant peut-être un élan pour que d’autres suivent le mouvement.

Jeudi, le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a déclaré que l’État assouplirait certaines mesures. Et la gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré que les restrictions sur le nombre de personnes pouvant manger aux tables des restaurants et les programmes de plein air dans les centres pour personnes âgées seront levées, bien qu’elle ait prolongé l’obligation de masquage de l’État jusqu’au 9 avril.

Pendant ce temps, certaines villes et entreprises font leurs propres choix quant à la nécessité de porter des masques en public, indépendamment de ce que disent les gouverneurs. Certains des plus grands détaillants du pays, notamment Target, Kroger, Macy’s, Starbucks et Best Buy, ont déclaré qu’ils ne réduisaient pas les exigences de masquage dans leurs magasins à l’échelle nationale.

Eric Rubin, spécialiste des maladies infectieuses à la Harvard TH Chan School of Public Health, a déclaré qu’il comprenait la tâche ardue des États désespérés de rouvrir leurs économies. Mais cela, dit-il, n’a rien à voir avec le port d’un masque.

« La partie qui n’a aucun sens est la partie de masquage », a déclaré Rubin. « Il n’y a aucune raison économique de ne jamais porter de masque. »

La marche emblématique des droits civiques à Selma sera virtuelle cette année

Pour la première fois depuis des décennies, il n’y aura pas de foule dans les rues de Selma, en Alabama, ni de politiciens liant les bras à la base du pont Edmund Pettus pendant le premier week-end de mars.

Au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, le jubilé de Selma Bridge Crossing Jubilee est virtuel, diffusant des discours, des ateliers et des fraternités dans les foyers du pays et du monde entier. Le jubilé 2021 marque le 56e anniversaire de la marche du dimanche sanglant, au cours de laquelle des centaines de manifestants des droits civiques ont tenté de marcher de Selma à Montgomery le 7 mars 1965.

« Nous avons réalisé en septembre qu’il y aurait toujours une menace très réelle pour la santé et la sécurité publiques », a déclaré Drew Glover, coordinateur principal de l’événement 2021. « Nous avons pris du recul et nous nous sommes demandé quelle serait la meilleure approche pour continuer à organiser l’événement et assurer la sécurité des gens. »

Le gouverneur de l’Arizona ordonne à toutes les écoles d’ouvrir des salles de classe

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a ordonné à toutes les écoles de reprendre l’apprentissage en personne ce mois-ci, affirmant que «les élèves doivent être de retour en classe».

Ducey a publié mercredi un décret appelant toutes les écoles à rouvrir l’apprentissage en personne d’ici le 15 mars ou après les vacances de printemps. Cette décision intervient environ un an après que les écoles ont initialement fermé les cours en personne pour aider à limiter la propagation du COVID-19. Certains États ont des plans similaires pour accueillir de nouveau les étudiants, notamment la Californie, le Michigan et la Caroline du Nord.

Le plan de sauvetage américain du président Joe Biden, le plan de relance économique de 1,9 billion de dollars débattu au Sénat, prévoit environ 130 milliards de dollars pour les écoles afin de leur donner les ressources nécessaires pour rouvrir en toute sécurité au milieu de la pandémie. De nombreux États vaccinent actuellement les enseignants dans le but de les ramener dans les salles de classe le plus tôt possible.

Moins d’étudiants à faible revenu se dirigent vers l’université alors que la pandémie fait des ravages

Faire une demande au collège a toujours été plus difficile pour les étudiants de première génération et à faible revenu que pour les pairs ayant un meilleur accès au soutien à chaque étape du processus. Cette année, les données montrent que le fossé s’est élargi. La pandémie est probablement un coupable.

Dans l’ensemble, l’achèvement du formulaire d’aide financière fédérale, signe avant-coureur de l’intention d’aller à l’université, accusait un retard de 9,2% par rapport à l’année précédente le 19 février. des étudiants de couleur, la baisse était de 14,6%.

«Ce qui nous inquiète vraiment, en termes simples, c’est:« allons-nous manquer une génération entière d’étudiants qui iront à l’université? », A déclaré Angel Pérez, PDG de l’Association nationale pour le conseil à l’admission à l’université. «Si la pandémie a mis en évidence quelque chose» au sujet des admissions, a-t-il dit, c’est «comment le système perpétue les inégalités» et à quel point l’application est devenue complexe.

Des obstacles persistent alors que les fabricants de vaccins s’efforcent de respecter les dates de livraison

Alors que les experts en vaccins se félicitaient du calendrier accéléré de distribution du président Joe Biden, ils ont offert une certaine prudence quant à savoir si les entreprises peuvent atteindre les doses et les dates de livraison promises.

Bien qu’il n’y ait jamais de certitude à 100% dans la fabrication, la fabrication pharmaceutique est particulièrement capricieuse et exigeante. Les gens aiment penser que fabriquer des vaccins, c’est comme fabriquer des widgets ou des automobiles, mais ce n’est pas le cas, a déclaré Robert Van Exan, président de Immunization Policy and Knowledge Translation, une société de conseil en production de vaccins.

«Vous pouvez aller de l’avant et obtenir un certain rendement, puis tout à coup votre rendement baisse et vous ne savez pas pourquoi», a déclaré Van Exan. «Les retards ou échecs de test, la chaîne d’approvisionnement en matières premières, les échecs de lots et les problèmes de rendement sont juste quelques exemples de choses qui peuvent entraîner des ruptures d’approvisionnement. «

Ce qu’il faut savoir sur les variantes de COVID se répandant dans tout le pays

Les responsables de la santé exhortent les Américains à ne pas baisser la garde contre le COVID-19 alors que les chercheurs découvrent de nouvelles variantes qui peuvent être plus transmissibles et pourraient également être quelque peu résistantes au vaccin. «Ces variantes sont une menace très réelle pour notre peuple et nos progrès», a déclaré lundi la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky.

Alors que les experts ont suivi des variantes identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ils voient également des signaux d’alarme dans les nouvelles variantes découvertes au Brésil, à New York et en Californie. Découvrez ce que vous devez savoir sur les variantes.

