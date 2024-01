Conduite en voiture de la jetée de Virginia Beach dans l’océan Atlantique : vidéo

Nouvelles



Les autorités ont rapidement réagi, mais n’ont pas pu accéder à la voiture.

Un véhicule a quitté un quai de pêche de Virginia Beach et a plongé dans l’océan Atlantique samedi – avec le moment époustouflant filmé – alors que les autorités n’ont pas encore récupéré la voiture plus de 24 heures plus tard.

Images capturées par un passant tôt samedi matin, le véhicule était en ligne droite depuis le début de la jetée jusqu’à ce qu’il plonge du bord et tombe dans une tombe aqueuse. Les feux stop de la voiture clignotaient sporadiquement avant la descente choquante.

La voiture a quitté directement la jetée de VA Beach tôt samedi matin. Kaylynn Crawford

“Est-ce qu’il va sortir du bord”, a déclaré une fille choquée pendant le tournage de la vidéo.

“Pas de putain de chemin”, a dit la fille juste au moment où la voiture heurtait l’océan. “Mec non.”

Les autorités ont déclaré dimanche soir qu’elles ne savaient pas qui ni combien d’occupants se trouvaient à l’intérieur de la voiture lorsqu’elle est entrée dans l’eau.

Les efforts visant à atteindre la voiture, qui, selon la police, se trouve au fond de l’océan, ont été suspendus pour l’instant en raison des conditions océaniques dangereuses.

Police de Virginia Beach a déclaré dans un communiqué de presse vers 13 heures, une barge de sauvetage et des plongeurs de sauvetage professionnels d’une entreprise privée ont tenté de récupérer la voiture, mais les conditions « défavorables » de l’eau ont annulé ce plan.

Des conditions d'eau dangereuses ont empêché la récupération de la voiture.

Lorsque la police a reçu un appel vers 7 heures du matin samedi concernant la voiture heurtant l’eau, des conditions dangereuses ont également empêché les plongeurs de sauter à bord, a indiqué la police. Mais le sonar a pu localiser plus tard où se trouvait la voiture.

“Pour l’instant, le nombre exact ou l’identité des occupants restent inconnus”, a indiqué la police de Virginia Beach. “Le but de cette mission est de récupérer le véhicule en toute sécurité, de réunir tous les occupants avec leurs proches et de maintenir l’intégrité de toutes les preuves.”

La jeune fille qui a enregistré les images sauvages, Kaylynn Crawford, 16 ans, dit au pilote de Virginie elle et un ami couraient sur la promenade lorsqu’ils ont entendu un bruit alors qu’ils faisaient une pause.

“Une fois qu’ils ont accéléré, je me suis dit ‘Oh non, il va quitter la jetée'”, aurait-elle déclaré.

Le moment choquant a été filmé par une jeune fille de 16 ans qui courait. Kaylynn Crawford

La voiture a percuté une porte d’accès bloquant l’entrée de la jetée pendant la basse saison, a rapporté le journal, citant des responsables et des habitants.

Un employé dont le magasin est près de la jetée n’en revenait pas.

“Ma première réaction a été d’être très surprise, puis très triste”, Manan Scholl a déclaré à WTKR.

On ne sait pas quand le processus de récupération reprendra.

“Nous souhaitons également exprimer nos sincères condoléances à la famille du défunt”, a indiqué la police. « Le VBPD travaille avec diligence pour mettre un terme à ses proches grâce à notre processus d’enquête et de rétablissement. »











