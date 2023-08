Conduite de gaz percutée sur la route 6 au Pérou – Shaw Local

Les entreprises des blocs 300 et 400 de Fifth Street au Pérou, qui est la route 6, ont été brièvement évacuées jeudi matin et la route 6 a été fermée à la circulation après la rupture d’une conduite de gaz naturel vers 11 heures.

Le lieutenant Doug Bernabei, porte-parole du département de police du Pérou, a déclaré que le gaz a été coupé à 11h54 et que l’autoroute a rouvert, mais que les réparations de la conduite de gaz ont pris plusieurs heures de plus.

Bernabei a déclaré qu’une ligne de 1,25 pouce près de Thyme Craft Kitchen avait été heurtée par une équipe de construction, entraînant « une fuite assez importante ».

Le chef des pompiers du Pérou, Jeff King, a ordonné l’évacuation du bâtiment Carus. Pendant qu’Ameren sécurisait la conduite de gaz, la police péruvienne détournait les automobilistes autour de la portion voisine de la route 6.