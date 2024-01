Conduire les road trips de la Madeleine à travers Paris

Lorsque Charles se plaint de la distance et des embouteillages à prévoir, son répartiteur lui dit qu’il peut allumer le compteur avant de récupérer son passager. Après avoir sonné avec impatience à la cloche de Madeleine, Charles est surpris de la trouver assise sur un banc de l’autre côté de la rue. Elle est prête à partir, mais comme nous le verrons, elle n’est pas pressée d’arriver à destination.

Madeleine n’a pas de famille et est transférée dans une résidence-services après une chute à la maison. Charles est un schlub de la classe ouvrière avec des problèmes financiers et un caractère maussade. A 46 ans, il pourrait être le petit-fils de Madeleine, ce qu’elle souligne en essayant de l’amener à se détendre et à discuter avec elle. Au fur et à mesure de leur voyage, les deux partagent leurs histoires et leur passé.

De gauche à droite : Line Renaud, Christian Carion et Dany Boon dans « Driving Madeleine ». JEAN-CLAUDE LOTHER

Le scénariste-réalisateur Christian Carion a créé un exemple classique du film de road-trip, ce sous-genre dans lequel deux personnes se lient et se rapportent tout en conduisant une forme de véhicule à moteur. Il a également ajouté des éléments de films d’amour de guerre, de drames sociaux et de ce que les gens de l’ère du système des studios hollywoodiens appelaient des « images de femmes ».

Plusieurs flashbacks sont tissés dans le récit actuel, chacun étant doté d’une représentation visuelle appropriée des sentiments de Madeleine par le directeur de la photographie Pierre Cottereau. Par exemple, l’éclairage d’une séquence de dancehall se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale brille d’une nostalgie dorée. C’est ici que Madeleine rencontre Matt, le GI américain qui est devenu son grand amour et dont les baisers avaient le goût de « miel et d’orange ».

Mais ne vous attendez pas à un moment sirupeux au cinéma. L’histoire de Madeleine comprend des épreuves, une description brutalement honnête du peu de droits des femmes dans les années 1950 et un mari, Raymond (Jérémie Laheurte), qui commet des actes choquants de violence domestique. Il y a aussi un acte de représailles qui plaît au public et qui a des conséquences malheureuses. Alice Isaaz donne une très bonne performance dans le rôle de la jeune Madeleine dans ces flashbacks ; elle est également habile à transmettre un désir lubrique et une rage bouillonnante.

« Driving Madeleine » est tenu par les performances drôles et dignes de ses deux protagonistes. Boon est l’un des grands acteurs français de Everyman – il est totalement convaincant dans le rôle d’un chauffeur de taxi abattu. Renaud, une chanteuse française bien connue qui a en réalité trois ans de plus que son personnage, utilise son visage ouvert et sa voix douce pour nous entraîner dans les histoires qu’elle raconte. Chaque fois que Carion revenait à Madeleine après un flash-back, je croyais qu’elle revivait le moment.

Même à travers les pare-brise, Paris est magnifique, de jour comme de nuit. Les conducteurs de ce film sont aussi mauvais – et aussi imprudents – qu’ils le sont dans la vraie vie. Une infraction au code de la route, bien qu’accidentelle, donne lieu à une scène à la fois pleine de suspense et charmante entre Madeleine et la policière qui, après que Charles ait grillé un feu rouge, pourrait émettre la contravention qui lui ferait retirer son permis. La caméra est placée à l’extérieur du taxi pendant que les deux parlent. On ne les entend pas, mais le flic laisse Charles s’en sortir avec un avertissement.

J’aimerais juste que le réalisateur supprime la scène suivante où Madeleine révèle ce qu’elle a dit, ruinant ainsi la magie mystérieuse du moment précédent.

Le scénario a également une vanité ringarde qui est un trope des road movie. Cela ne m’a pas dérangé, mais votre kilométrage peut varier. Madeleine emmène Charles dans plusieurs détours, chacun représentant un moment de sa vie. On a le sentiment que ce voyage, c’est la vie de Madeleine qui défile sous ses yeux ; Si vous avez déjà vu un film comme celui-ci, vous pouvez comprendre la fin. Prévisible ou non, j’ai été ému.

★★★

CONDUITE Madeleine

Écrit et réalisé par Christian Carion. Avec Dany Boon, Line Renaud, Alice Isaaz, Jérémie Laheurte. En français. Au Landmark Kendall Square, en banlieue. 91 minutes. Non classé (insultes, violence domestique et sexuelle)

Odie Henderson est la critique de cinéma du Boston Globe.