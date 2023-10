Conduire la nuit : 9 conseils à la fin de l’heure d’été

La fin de l’heure d’été approche, ce qui signifie davantage de conduite de nuit. Le fait que nous perdions une heure de lumière du jour en automne peut sembler une bagatelle, mais il y a une augmentation de 16 % des collisions avec des cerfs à la fin de l’heure d’été, selon une étude de 2022. étude. Une autre étude plus ancienne a constaté une augmenter dans des accidents de voiture mortels après l’heure d’été entre 1987 et 1991.

Avec l’heure supplémentaire d’obscurité pendant les trajets domicile-travail, nous devons ajuster nos habitudes pour améliorer notre capacité à voir la nuit. Découvrez pourquoi conduire dans l’obscurité peut être dangereux et comment mieux voir et conduire de manière plus sûre la nuit tombée.

Pourquoi conduire dans le noir est plus difficile

La raison principale ne devrait pas vous surprendre : il est tout simplement plus difficile de voir dans des conditions de faible luminosité. Il existe cependant d’autres problèmes, comme l’éblouissement des phares et l’éclairage intérieur de la cabine.

Aux États-Unis, les phares des véhicules plus récents deviennent plus lumineux, provoquant davantage d’éblouissements et d’images rémanentes. Les technologies telles que les ampoules LED et les émetteurs laser font que la conduite nocturne s’apparente à une attaque stroboscopique.

Il y a aussi des gens qui ont plus de mal à s’adapter à une faible luminosité, comme les personnes plus âgées et toute personne avec problèmes de vuecomme la myopie, l’astigmatisme ou le glaucome.

Getty Images

9 conseils de vision pour une conduite plus sûre la nuit

Heureusement, il existe des moyens de réduire les problèmes de vision lorsque vous conduisez la nuit tombée.

Gardez votre pare-brise propre pour réduire l’éblouissement

L’éblouissement peut s’aggraver encore lorsque votre pare-brise est sale, car la saleté disperse la lumière. Certains traitements, comme l’anti-pluie, peuvent également augmenter l’éblouissement sur votre pare-brise la nuit. Gardez votre pare-brise aussi dégagé que possible pour réduire l’éblouissement et améliorer la visibilité. AAA indique qu’un pare-brise sale peut également limiter ou obstruer votre champ de vision, et il recommande de viser à nettoyer votre pare-brise au moins une fois par semaine.

Gardez également vos phares propres

Le Clinique Mayo dit que vous pouvez également contribuer à augmenter la visibilité en vous assurant que vos phares sont exempts de saleté et de débris. De cette façon, ils peuvent briller de leur mieux pour attraper quoi que ce soit sur ou à proximité de la route. Vérifier la propreté des phares est particulièrement important si vous vivez dans une région poussiéreuse ou dans une zone où les insectes sont fréquents.

Utilisez les feux de route si nécessaire

Assurez-vous d’utiliser vos feux de route sur les routes rurales à proximité de forêts ou de champs. Le Conseil national de sécurité recommande de les utiliser sur des tronçons de route plus longs ou plus larges. Les feux de route peuvent vous aider à voir les cerfs dans ces cas-là. N’utilisez jamais les feux de route par mauvais temps comme la pluie ou le brouillard, car cela peut réduire la visibilité. Vous devez également éteindre les feux de route lorsque vous montez des collines ou dans les virages, pour éviter d’orienter les feux de route vers les autres conducteurs.

Ne regardez pas directement les phares venant en sens inverse

Il peut être instinctif de regarder cet éclair passer au-dessus de la colline, mais prenez l’habitude de détourner votre regard. Regarder des phares brillants peut non seulement vous aveugler sur le moment, mais cela peut aussi vous laisser perplexe. images rémanentesce qui rend la visibilité plus difficile une fois le véhicule dépassé.

Vérifier l’alignement des phares lors des inspections automobiles

Le Clinique Mayo vous recommande également de travailler avec votre mécanicien pour vous assurer que vos phares sont correctement orientés. L’usure de votre voiture peut provoquer un désalignement, et certaines voitures peuvent avoir été fabriquées avec des phares mal alignés, car les lois américaines n’obligent pas les fabricants à tester l’alignement une fois les phares installés. selon Actualités NBC. Le résultat peut être un éblouissement dévastateur pour les autres personnes conduisant dans l’obscurité et une visibilité réduite pour vous.

Douglas Sacha/Getty Images

Tamisez vos lumières intérieures

L’éclairage intérieur doit toujours être éteint ou atténué lors de la conduite de nuit. Ils habituent davantage vos yeux à la lumière, ce qui peut réduire votre vision nocturne. quelques minutes s’adapter à l’obscurité. Les lumières intérieures peuvent également vous distraire de la route, car si elles sont allumées, vous risquez d’être concentré sur quelque chose dans la cabine. L’éclairage intérieur est également une source de lumière supplémentaire qui se reflète sur votre pare-brise.

Gardez vos lunettes propres

Comme la saleté sur un pare-brise, les taches sur vos lunettes peuvent disperser la lumière et aggraver les problèmes d’éblouissement. Assurez-vous de bien nettoyer vos lunettes, en utilisant un chiffon conçu pour les lunettes ; eau chaude; et du savon à vaisselle doux sans hydratant, selon Optique Heartland. Essuyer vos lunettes sur votre chemise peut introduire de la saleté et rayer les verres.

Portez les bonnes lunettes

Suivez vos rendez-vous chez l’optométriste afin que votre médecin puisse vérifier que vous portez la bonne ordonnance. Vous pouvez également consulter verres antireflet, qui ont un revêtement qui diminue la lumière réfléchissante. Évitez les styles de lunettes qui obstruent la vision périphérique.

Il y a aussi lunettes de conduite de nuit, souvent avec des lentilles jaunes, conçues pour réduire l’éblouissement des phares. Mais parlez-en à votre médecin avant de les utiliser : certains professionnels pensent qu’ils pourraient aggraver votre vision nocturne au lieu de mieux.

Restez vigilant lorsque vous conduisez

Même de petits changements d’heure peuvent nous donner un léger décalage horaire. L’heure d’été peut perturber votre rythme circadien, cette horloge interne qui vous indique quand vous coucher et quand vous coucher, selon Médecine du Nord-Ouest, et la fatigue peut conduire à Vision floue.

S’adapter à la fin de l’heure d’été peut vous aider à être plus vigilant lorsque vous conduisez. Consultez notre guide pour recalibrer votre réveil interne.