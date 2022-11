Conducteur ivre présumé accusé de s’être intentionnellement écrasé dans la résidence de Joliet: flics – Shaw Local

Un homme de Joliet soupçonné de conduite en état d’ébriété a été arrêté après avoir été accusé d’avoir délibérément conduit son camion à travers une porte de garage fermée après avoir été contrarié par une fête qui s’est tenue à la résidence, a annoncé la police.

Vers 21 heures samedi, des agents sont intervenus dans une résidence du bloc 100 de l’avenue Saint-Joseph et ont appris que Cesar Rojas-Leon, 31 ans, avait heurté un garage détaché de la résidence avec son camion GMC Sonoma, selon le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Les agents ont en outre déterminé que Rojas-Leon est un membre de la famille de la victime à la résidence et a intentionnellement conduit le camion à travers la porte de garage fermée tandis que d’autres se trouvaient à l’intérieur d’un garage, a déclaré English.

Après l’accident, Rojas-Leon s’est disputé avec d’autres personnes présentes sur les lieux, a déclaré English.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’incident.

Les agents ont parlé avec Rojas-Leon et ont vu qu’il montrait des signes de facultés affaiblies par l’alcool, a déclaré English. Les agents ont également appris que Rojas-Leon était contrarié par une fête qui s’est tenue à la résidence, a-t-il déclaré.

Rojas-Leon a admis avoir bu de l’alcool avant de conduire et il a été arrêté, a déclaré English.

Rojas-Leon a été cité pour avoir conduit avec un permis de conduire expiré et avoir conduit un véhicule à moteur non assuré. Son camion a été remorqué hors des lieux.

Rojas-Leon a été incarcéré à la prison du comté de Will pour cause probable de conduite aggravée sous l’influence, conduite imprudente, voies de fait graves et dommages criminels à la propriété, selon le journal de la prison du comté.