Un ancien soldat qui était presque le double de la limite de consommation d’alcool lorsqu’il a fauché et tué un père et ses deux enfants le jour de la fête des pères est emprisonné depuis plus de dix ans.

David Logan, 48 ans, est monté sur le trottoir dans sa Peugeot 206 et a pénétré dans la famille alors qu’ils emmenaient l’animal de compagnie Troy pour une promenade.

Joshua Flynn et ses enfants Coby-Jay, 15 ans, et Skylar, 12 ans, ont tous été tués sur le coup lorsque le chauffeur d’alcool David Logan a monté sur le trottoir et les a percutés lors d’un accident de la fête des pères. Leur chien Troy est également mort.

Le briqueteur Joshua Flynn, 37 ans, et ses enfants Coby-Jay, 15 ans, et Skylar, 12 ans, et leur Yorkshire Terrier ont tous été tués sur le coup.

Maman Emma, ​​35 ans, n’était pas avec le groupe au moment de l’accident.

Logan gênait son discours et titubait sur ses pieds quand il a été tiré de sa voiture, a-t-on dit.

Il a affirmé qu’il avait « perdu connaissance au volant » à la suite d’une quinte de toux quelques instants avant l’accident.

Mais c’était la sixième fois qu’il était reconnu coupable d’infractions liées à l’alcool au volant en 20 ans.

Logan, de Dalton, Cumbria, a admis avoir causé la mort par conduite dangereuse, détruit des biens – le chien de compagnie – et conduite en état d’ébriété lors d’une audience précédente.

Son taux d’alcoolémie était de 141 milligrammes d’alcool pour 100 ml de sang. La limite légale est de 80.

Le juge Hilliard l’a emprisonné pendant dix ans et dix mois à la cour de la Couronne de Preston et a déclaré qu’il montrait «un mépris flagrant de la loi et du danger qu’il représentait».

Il a ajouté: «Il n’aurait pas dû conduire du tout. Sa décision de le faire a coûté la vie à Joshua, Coby-Jay et Skylar et a privé Emma Flynn de sa paix et de son bonheur.

«Aucune sentence que je peux prononcer ne peut corriger ce que cet accusé a fait. J’ai peur que ce ne soit pas possible. »

La famille, de Barrow-in-Furness, avait fait une promenade le long d’une route vers 14h30 le 21 juin de l’année dernière lorsque la voiture a tourné sur le trottoir.

Des passants horrifiés se sont arrêtés pour aider et ont frénétiquement essayé de les ressusciter alors que les ambulanciers se précipitaient sur les lieux.

Les équipes d’ambulance ont pris le relais et se sont battues pour les sauver, mais ils ne pouvaient rien faire. Tous les trois et le chien ont été déclarés morts sur les lieux.

Un résident local qui est tombé sur la scène du carnage l’a décrit comme «comme un film d’horreur».

Logan a subi une fracture du bras lors de la collision. Il a été soigné à l’hôpital et a dit plus tard à la police qu’il avait souffert d’une quinte de toux qui l’avait fait s’évanouir – affirmant qu’il avait souffert d’épisodes similaires dans le passé.

Mais il n’avait jamais informé la DVLA des coupures de courant qui, selon lui, se sont produites soudainement et sans avertissement.

L’analyse de son téléphone portable a montré qu’il n’avait pas plus de deux heures et demie de sommeil ininterrompu la nuit précédente, ce qui, selon lui, était normal car il souffrait du SSPT depuis son passage dans l’armée dans les années 80 et 90.

Dans une déclaration émouvante de la victime, Emma a déclaré que sa famille avait été «brutalement arrachée» par Logan.

«Je ne sortirai jamais. J’ai l’impression d’être coincé le jour de leur départ.

« TSUNAMI DE GRIEF »

Elle a dit: «J’ai une quantité incontrôlable de chagrin. Je ne sais même pas par où commencer à faire face sans eux. J’ai des rêves à leur sujet et pendant une seconde j’oublie qu’ils ne sont plus là, puis la dure réalité de les perdre m’écrase. Je vis constamment dans la douleur et la douleur.

«Je pense qu’il mène probablement une vie meilleure que moi en ce moment et il est en prison. Un jour, il va sortir. Sa famille sera toujours là et sa vie continuera.

La mère de Joshua, Angela Flynn, la grand-mère des enfants, a raconté un «tsunami de chagrin qui vous assomme et engloutit chaque recoin de votre être».

Dans une lettre écrite depuis sa cellule de prison, Logan a déclaré: «Il ne se passe pas un jour sans que je pense à cette famille, une famille que je ne connaissais même pas.

«Je ne peux pas dire assez désolé. Je ne peux pas m’excuser assez pour ce qui s’est passé. Je suis désolé d’avoir blessé tant de gens. «

Logan a été interdit de conduire pendant 16 ans et cinq mois.

À la suite de la tragédie de l’année dernière, la famille au cœur brisé a rendu un hommage émouvant dans lequel ils ont déclaré: «Nous avons le cœur brisé.»

Emma a ajouté: «Joshua était un père de famille et un bon gars. Il ferait absolument n’importe quoi pour n’importe qui et était un homme authentique et charmant. C’était un mari aimant et un père aimant.

«Coby-Jay était un adolescent typique, obsédé par les ordinateurs et les jeux vidéo en particulier sa Nintendo.

«C’était un jeune homme charmant, gentil, heureux et optimiste.

«Skylar, comme toute jeune fille du moment, était folle de Tik Tok. Comme son frère, elle aimait jouer à des jeux informatiques, en particulier à Roblox – échanger des animaux de compagnie.

«Elle était toujours si heureuse avec un beau sourire sur son visage.

«Troy était un autre membre de la famille, un garçon si bon et bien élevé. Sa perte se fait également sentir.