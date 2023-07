Conducteur et passager blessés dans l’accident du comté de Will sur la bretelle I-55 vers I-80 – Shaw Local

Un conducteur et un passager de camionnette ont été hospitalisés à la suite d’un accident sur l’Interstate 55 et la I-80 dans le comté de Will.

Vers 19 h 40 mardi, des soldats ont répondu à un accident de renversement sur la bretelle sud de la I-55 vers les voies en direction ouest de la I-80, selon un communiqué de la police de l’État de l’Illinois. La zone est au sud de Shorewood et à l’ouest de Joliet.

Une camionnette GMC s’est renversée sur l’accotement gauche de la chaussée, provoquant un blocage partiel de la voie, a indiqué la police.

Le conducteur et le passager ont été transportés à l’hôpital avec des blessures.

Aucune autre information n’a été fournie par la police.