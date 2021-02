Un conducteur automobile de Mumbai, M. Desraj, a reçu des averses d’éloges et d’aide d’étrangers après un profil de son, fait par le Les humains de Bombay, devenu viral. Selon le profil, Desraj est le seul soutien de famille de sa famille depuis la mort de ses deux fils, et fait du pousse-pousse chaque jour pour joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de sa femme, de sa belle-fille et de ses quatre petits-enfants. Un rapport des médias affirme également qu’il a vendu sa maison pour éduquer sa petite-fille afin qu’elle puisse devenir enseignante.

Il y a six ans, il a perdu son fils aîné dans un accident et son corps n’a pas été découvert pendant près d’une semaine. Desraj, cependant, n’a même pas eu le temps de faire son deuil car le fardeau financier sur lui s’est doublé du jour au lendemain.

Alors, le lendemain, il est allé travailler. Alors qu’il luttait pour subvenir aux besoins de la famille de son fils décédé, le destin lui a porté un autre coup dur. Son plus jeune fils est mort par suicide. Dans le profil de Humans of Bombay, Desraj a déclaré: «En conduisant, j’ai reçu un appel:« Le corps de votre fils a été retrouvé sur la plate-forme numéro 4, suicide kar liya hai usne. Do beto ki chitaon ko aag diya hain maine, isse buri baat ek baap ke liye kya ho sakti hai? (J’ai allumé les bûchers funéraires de deux fils. Pour un père, il ne peut y avoir de pire situation que celle-ci). «

Cependant, Desraj a eu du mal à maintenir l’éducation de ses quatre petits-enfants et à s’assurer que la famille avait à manger. Dans un NDTV interview, Desraj a déclaré: « La plupart des jours, nous n’avions presque rien à manger. » Cependant, après les deux décès tragiques dans la famille et les luttes constantes, Desraj a vu une lueur de bonheur lorsque sa petite-fille a obtenu 80 pour cent dans sa classe douze examens du conseil. Il était tellement extatique qu’il a offert des trajets gratuits à des inconnus sur sa voiture, juste pour célébrer son succès.

Après avoir passé la douzième norme, lorsque sa petite-fille a exprimé le désir de se rendre à Delhi pour faire un B.Ed, Desraj n’a pas dissuadé son ambition, bien qu’elle n’ait aucune capacité financière pour faciliter ses études supérieures. Afin de payer les études de sa petite-fille, il a vendu sa maison de Mumbai et a envoyé sa famille vivre avec ses proches dans leur village.

Sa petite-fille suit actuellement son cours de B.Ed et il a hâte qu’elle devienne enseignante. Dans l’interview à NDTV», Desraj a dit:« J’ai hâte qu’elle devienne enseignante, pour pouvoir la serrer dans mes bras et lui dire: «Vous m’avez rendu si fier. Elle va être la première diplômée de notre famille. «

En attendant, il continue de faire le tour des clients de Khar Danda Naka, et il mange et dort dans la voiture numéro 160 tous les jours. Outre une vague de commentaires sur les médias sociaux, Archana Dalmia du Congrès et l’ancien ministre d’État de l’Union chargé des communications et des technologies de l’information et de la navigation Milind Deora ont également abordé le sort de Desraj.