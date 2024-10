Conducteur d’autocar pionnier décédé en 1894

13 octobre — Son bureau était mobile et tiré par quatre chevaux au-dessus des montagnes, à travers les marécages et les forêts sur près de 80 milles sur l’autoroute à péage Wilkes-Barre-Easton.

Harrison Williamson a été l’un des premiers conducteurs d’autocars pendant près de 50 ans à transporter des passagers, du courrier postal et des marchandises légères avant que son secteur d’activité ne soit remplacé par les trains.

Williamson est décédé dans la maison de sa fille sur South Canal Street (aujourd’hui South Pennsylvania Avenue), Wilkes-Barre, le 15 octobre 1894. Il avait 80 ans au moment de sa mort et est enterré au cimetière Hollenback à Wilkes-Barre.

« Il y a cinquante ans, Harrison Williamson, de cette ville, faisait partie de la coterie joviale des conducteurs d’étape qui faisaient passer le temps si agréablement pour leurs passagers, qui étaient transportés par l’autoroute à péage de Wilkes-Barre et d’Easton en route vers New York ou Philadelphie, et maintenant l’avant-dernier de tous, est décédé à l’âge de 80 ans », rapportait le Wilkes-Barre Record le 16 octobre 1894.

Williamson a été rejoint par les chauffeurs d’autocars, Dave Seaman, Elias Stewart Rainow, John Rainow, John Burd, George Root et Jarius Mitchell, pour le transport des voyageurs et du courrier postal depuis et vers Wilkes-Barre et Easton. Avant les trains, le canal était une autre forme de transport public du milieu à la fin des années 1800, qui transportait principalement des marchandises, des produits, du bois et du charbon du centre-ville actuel de Wilkes-Barre vers d’autres points ailleurs.

Mais c’était la ligne d’étape qui suivait le chemin du général John Sullivan le long de l’actuelle route nationale 115 à travers le canton de Bear Creek, Blakeslee et Brodheadsville jusqu’à Easton en tant qu’artère principale pour les voyageurs de Wilkes-Barre se dirigeant vers Philadelphie et New York dans le Années 1800.

Les diligences Concord étaient considérées comme luxueuses avec des bancs et des rideaux rembourrés, tandis que les diligences génériques avaient des bancs en bois et des ouvertures sans rideaux.

Williamson est né en 1815 dans le New Jersey et a déménagé dans l’arrondissement de Wilkesbarre dans les années 1830 avec sa famille. Il a obtenu son premier emploi en tant que chauffeur de cheval personnel pour le juge William S. Ross, transportant le juriste de son domicile de South Wilkes-Barre au palais de justice de Public Square.

Williamson s’est associé à Elias Rainow vers 1845 pour transporter des passagers et du courrier postal le long des autoroutes Wilkes-Barre et Easton Turnpike, effectuant deux voyages par semaine. À mesure que davantage de chauffeurs d’autocars étaient embauchés, les voyages sont passés à cinq par semaine.

Un accident d’autocar impliquant Williamson s’est produit le 15 juillet 1880, non pas dans les régions montagneuses de Bear Creek ou des Poconos, mais sur East Market Street à Wilkes-Barre.

« Hier après-midi, entre trois et quatre heures, une diligence traversait le pont-canal sur East Market Street en direction de la gare L&S. Juste derrière la diligence se trouvait un chariot à charbon à deux chevaux. Sans avertissement, le pont a cédé et le wagon à charbon et la diligence se sont précipités dans le canal en contrebas », rapportait le journal Daily Record of the Times du 16 juillet 1880.

Williamson, le conducteur de la diligence, s’en est sorti indemne.

L’effondrement du pont a été causé par la rupture d’une barre de fer dans la ferme sous-jacente, a rapporté le Daily Record of the Times.

Alors que les trains prenaient le relais pour le transport des passagers et du courrier postal, Williamson devint chauffeur de « wagon express » livrant du charbon et du bois de chauffage aux maisons de Wilkes-Barre jusqu’à ce que sa vue l’oblige à prendre sa retraite en 1890.

La chirurgie de la cataracte de Williamson lui a partiellement restauré la vue lorsqu’un de ses vieux amis l’a emmené faire un dernier tour sur l’autoroute Wilkes-Barre et Easton Turnpike à l’automne 1893.

« CE Butler a conduit Williamson par l’ancienne autoroute et il s’est rappelé les scènes et la joie de chaque virage de la route, réveillant de nouveaux souvenirs », a rapporté le Record en annonçant la mort de Williamson le 16 octobre 1894.