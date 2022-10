Conducteur dans un accident qui a tué un adolescent de 17 ans de Lake in the Hills poursuivi en justice par sa famille – Shaw Local

La famille d’un jeune de 17 ans tué dans un accident de capotage début août à Lake in the Hills a déposé une plainte pour mort injustifiée contre le conducteur du véhicule, réclamant 50 000 $ ou plus de dommages et intérêts.

Riely Teuerle était le passager d’un véhicule impliqué dans un accident à trois dans la nuit du 2 août. Le véhicule dans lequel il se trouvait, une Volkswagen, s’est renversé et Teuerle, qui avait 17 ans et quelques semaines avant de commencer sa dernière année de lycée. , a été tué.

Le mois dernier, la famille de Teuerle a poursuivi le conducteur de ce véhicule, Bryan Davis, pour négligence, selon les archives judiciaires de l’émission McHenry County Circuit Clerk.

Dans la plainte déposée le 8 septembre, la famille de Teuerle déclare que Davis tentait de changer de voie sur Rakow Road entre McHenry Avenue et Pyott Road à Lake in the Hills lorsqu’il a “claqué ses freins”, a perdu le contrôle du véhicule, ce qui a fait “tourner”. , rouler et percuter le véhicule d’un autre automobiliste.

Teuerle a été emmené à l’hôpital Northwestern Medicine Huntley où il est décédé, a déclaré le bureau du coroner du comté de McHenry. Davis et le conducteur de l’un des autres véhicules ont également été transportés à l’hôpital à la suite de l’accident, a indiqué la police à l’époque.

Des documents judiciaires indiquent que Davis a fait preuve de négligence dans ses actions, affirmant qu’il a accéléré, n’a pas réduit sa vitesse, a tenté de changer de voie de manière dangereuse, a conduit de manière imprudente, a commis un homicide imprudent, n’a pas klaxonné, n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter une collision, et n’a pas réussi à surveiller correctement.

Davis, qui a eu 18 ans plus tôt cette année, n’a été accusé d’aucun lien avec l’accident. En août 2021, il a reçu une infraction au code de la route pour excès de vitesse entre 26 et 34 miles au-dessus de la limite de vitesse, selon les archives judiciaires.

La famille de Teuerle demande une indemnisation pour “perte pécuniaire, dommages et perte d’amour, de confort, de félicité, de soins, d’attention, d’orientation, d’affection, de compagnie, de services précieux et de société et a souffert de chagrin, de chagrin et de souffrance mentale”, indiquent les documents judiciaires.

Des amis regardent des photos de Riely Teuerle lors d’une célébration aux chandelles pour Teuerle le jeudi 11 août 2022, à Towne Park, 100 Jefferson St. à Algonquin. Teuerle a été tué dans un accident de voiture à Lake in the Hills la semaine précédente. Plus de 100 membres de la famille et amis se sont réunis au parc pour se souvenir et célébrer la vie de Teuerle. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

La famille Teuerle demande également une indemnisation pour les frais médicaux et autres services à la suite de l’accident et du décès ultérieur de Teuerle, selon des documents.

La prochaine date d’audience pour le procès est prévue pour le 8 décembre, selon les archives judiciaires. En attendant, la représentation de la famille de Teuerle mènera une enquête et obtiendra des informations sur l’accident, a déclaré mercredi l’avocat Steve Greeley, qui représente la famille.

« La famille veut la justice, et elle veut la punition appropriée », a-t-il déclaré. “Nous allons procéder de cette façon.”

Davis sera représenté par Phil Buntin de Morse Bolduc Narulli and Buntin, basé à Chicago. Buntin n’a pas pu être joint immédiatement mercredi.

Teuerle a été décrit comme un « fils, frère, oncle, petit-fils, neveu, cousin et ami dévoué », dans son nécrologie.

Lors d’une veillée pour Teuerle environ une semaine après sa mort, plus de 100 membres de la communauté se sont réunis pour honorer sa mémoire. Ses amis et sa famille ont expliqué qu’il avait toujours voulu faire ou apprendre quelque chose et à quel point il était génial et drôle en tant que personne.

“Cela a été difficile”, a déclaré Alex Maheo, senior montant, lors de la veillée du 11 août. Maheo était un ami de Teuerle. “Cela n’a été facile pour aucun d’entre nous.”

Aaron Dorman, journaliste du Northwest Herald, a contribué à cette histoire.