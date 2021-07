Condon remporte le premier groupe français avec les lois des indices | Nouvelles de course

Laws Of Indices de Ken Condon a remporté le Prix Jean Prat du Groupe 1 Haras d’Etreham à Deauville.

Olivier Peslier avait les lois des indices bien en vue au centre du parcours, puis a repoussé une série de challengers de tous les côtés dans les deux derniers stades pour gagner à 28-1, menant à domicile un une-deux irlandais par une tête de Joseph O ‘La Lune du Tonnerre de Brien.

Pour l’entraîneur du comté de Kildare, Condon, il s’agissait d’une troisième victoire dans le groupe 1 – après les succès de Romanised dans les 2000 guinées irlandaises 2018 et de Jacques le Marois 2019 sur ce parcours.

Laws Of Indices a dû être très difficile, revenant en voyage et gagnant pour la première fois depuis une surprise encore plus grande dans le Group Two Railway Stakes au Curragh il y a 12 mois.

Il a fait ses preuves à nouveau, cependant, pour éliminer Thunder Moon – avec Midtown, le favori d’André Fabre, une autre longueur et demie en troisième.