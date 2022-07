Condoleezza Rice ajoutée au nouveau groupe de propriété des Broncos

L’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice a été ajoutée au nouveau groupe de propriété des Broncos.

Rob Walton a annoncé l’inclusion de Rice dans un communiqué publié lundi au nom du groupe de propriété familiale Walton-Penner. Le groupe a accepté d’acheter la franchise du Pat Bowlen Trust le mois dernier pour un montant de 4,65 milliards de dollars. Il est en attente d’approbation par la NFL.

“Fonctionnaire très respecté, universitaire accompli et chef d’entreprise, le secrétaire Rice est bien connu comme un fan de football passionné et compétent qui a travaillé pour rendre le sport plus fort et meilleur”, a déclaré Walton dans un communiqué. “Son expérience unique et son jugement extraordinaire seront un grand avantage pour notre groupe et l’organisation des Broncos.”

Rice a des liens étroits avec la communauté de Denver. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle et son doctorat. de l’Université de Denver.

Ancien prévôt de l’Université de Stanford, Rice a été secrétaire d’État sous le président George W. Bush de 2005 à 2009. Elle a également fait partie du comité de sélection des éliminatoires de football universitaire et a présidé une commission sur le basketball universitaire.

Le nouveau groupe de propriété est dirigé par Walton et comprend sa fille, Carrie Walton Penner, et son mari, Greg Penner.

Walton, 77 ans, était président de Walmart, le plus grand détaillant au monde, de 1992 à 2015, lorsqu’il a pris sa retraite. Il est le fils aîné des fondateurs Sam Walton et Helen Walton et a une valeur nette estimée à près de 60 milliards de dollars américains.